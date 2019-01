VILD brystsmutter midt på scenen: - Jeg havde ikke råd til tape

Sasha Louise Sprange fra 'Robinson Ekspeditionen' er netop blevet kåret til vinder af årets bryster til Reality Awards 2019, og det var en tydelig rørt 'Robinson'-deltager, der tog i mod prisen.

Sasha Louise Sprange er nemlig født som dreng og har gennemgået et kønsskifte. Derfor betød prisen ekstra meget for hende.

- Tusind tak. Det betyder så meget. I ved, hvad jeg har været igennem. Jeg har kæmpet en vild kamp, og jeg har været helt nede. Jeg er så taknemmelig for den her pris og for TV3, som har givet mig lov til at være med i 'Robinson', siger Sasha Louise fra scenen.

Men bedst som talen var slut, fik hele salen udsigt til vinder-brysterne, som tydeligvis var trætte af at være i kjolen.

- Uuuuups, lød det fra en grinende Sasha Louise Sprange fra scenen.

Havde ikke mere tape

Umiddelbart efter prisen fangede Ekstra Bladet Sascha Louise Sprange til en kort snak om brystsmutteren.

Hun tog det med et smil.

- De faldt ud, fordi jeg havde ikke mere tape, og jeg er totalt på røven, så jeg havde ikke råd til at købe noget. Det er lidt sørgeligt, men jeg havde ikke regnet med at vinde, siger Sasha Louise Sprange til Ekstra Bladet bagefter.

- Men jeg er så glad for danskernes støtte, og at danskerne har taget mig til sig, siger hun.