Vild fødselsdagsgave: Køber luksusvilla til 15,4 millioner

Tidligere på måneden kom det frem, at Ilse Jacobsen og hendes mand, Jesper Bo Jacobsen, havde sat deres Hornbæk-villa til salg efter 16 år.

Når parret har fået hjemmet solgt, skal de dog ikke langt væk med alle deres ejendele. Faktisk skal de bare flytte under 100 meter væk, hvor de har købt et nyt hjem.

Det skriver HER&NU.

Ilse Jacobsen bekræfter huskøbet i en mail til Ekstra Bladet, hvor hun glæder sig over anskaffelsen.

'Det var ærligt talt en fantastisk og næsten uvirkelig oplevelse, da jeg første gang stak nøglen i låsen og åbnede hovedøren. Jeg har siden jeg var helt ung drømt om at bo i huset, og selvom der gik en del år, så er det godt at sætte sig nogle mål, også på lang sigt,' skriver hun.

Fødselsdagsgave til 15 millioner

Hun fortæller til HER&NU, at hun forelskede sig i huset som barn, da hun så det, mens hun afleverede ejerens pung tilbage, efter han havde tabt den.

Huset glemte hun aldrig, og for cirka 40 år siden sendte hun et brev til ejeren, som hun kalder 'Charles fra Las Vegas'.

'Brevet havde jeg virkelig koncentreret mig om og skrevet sirligt med fyldepen. I brevet stod der, at hvis jeg en dag fik mit eget firma eller vandt i lotto, så måtte han ikke sælge huset, før han kontaktede mig først, da jeg var så forelsket i hans hus og den smukke udsigt direkte til stranden,' skriver hun til Ekstra Bladet.

Ilses nye hus er direkte ved vandet. Foto: Lars Gunnersen

Der gik et stykke tid, og så ringede telefonen en dag. Det var Charles.

'Han havde modtaget mit brev, men måtte lige sige, at han selv var glad for huset og også havde en søn, så der ville nok gå ca. 35 år, før jeg kunne overtage det, og om jeg ville vente på det?'

'Og det ville jeg. Så nu blev dette min fødselsdagsgave i fredags, hvor jeg blev 60 år,' skriver Ilse Jacobsen.

Ifølge tingbogen har parret givet 15.450.000 kroner for huset med otte værelser og en 468 kvadratmeter stor grund, som de overtog 1. august.

Der er altså tale om noget af en fødselsdagsgave i form af huset, der er 220 kvadratmeter og fra 1900.

'Det er selvfølgelig vigtigt, at huset ligger i mit elskede Hornbæk. Beliggenheden giver et unikt lysindfald om morgenen, og så er solnedgangen utroligt smuk. Jeg kan godt forstå, at kunstmalere gennem årene har været betaget af lyset, og vejen Lochersvej er sågar opkaldt efter maleren Carl Locher,' skriver hun om, hvad der tiltaler hende ved huset.

Ekstra Bladet har efter aftale med ejendomsmægler Adam Schanck fået lov at bringe billederne af villaen.

Flere billeder kan ses hos mægleren.

Stadig til salg

Parrets andet hjem, som de siden 2004 har ejet sammen, er fortsat til salg, men Ilse Jacobsen regner ikke med, at hun længe skal have to adresser på Lochersvej.

'Selvom det kun har været til salg i kort tid, har der været masser af interesse allerede - nok også fordi der sjældent kommer huse til salg i det område. Huset ligger med en fantastisk udsigt til havet og stranden, så mon ikke der snart er nye ejere på adressen,' skriver hun om hjemmet, der sælges til 10.900.000 kroner.

