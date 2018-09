Vild forelskelse: DR-værter er blevet kærester

Det må siges at være kærlighedens toner, der bliver spillet på DRs radiokanal P3 lige i øjeblikket.

I hvert fald i programmet 'Sommermorgen', der har kørt over sommeren. Her har Maria Arcel for første gang nogensinde skullet agere radiovært, og det sammen med de to erfarne herrer Tue Blædel og Pelle Peter Jensen.

Sidstnævnte har fået mere end bare en løncheck ud af sit sommerjob, for han nu danner par med Maria Arcel.

- Vi har været kærester i omkring en måned. Når man møder et menneske, man godt kan lide, og går op og ned ad hver dag, så udvikler ting sig, siger Pelle Peter Jensen til Ekstra Bladet.

Da Maria Arcel startede på jobbet, sagde hun dette om den nye udfordring til DR.

- Jeg har overraskende nok ikke været nervøs for at starte som morgenvært. Jeg prøver ikke at leve op til hverken Tue, Pelle eller nogle af de andre erfarne P3-værter. Jeg gør min egen ting, og selvom jeg laver fejl, så går det nok i sidste ende, sagde hun.

Turtelduerne

De to turtelduer holder sig ikke tilbage på sociale medier, hvor Pelle Peter Jensen i går lagde en video op af de to til fodboldkamp.

Har fået mig en kæreste. Tog hende med i Parken på en date til FCK-AAB.

Siden den kamp har de kun vundet i Parken.

Og hun har været med til alle kampene.

Halleluja pic.twitter.com/LJBo0Qkk0H — Pelle Peter Jensen (@PellePeter) August 30, 2018

Men allerede seks dage tidligere, var der amoriner i luften på de sociale medier. Maria Arcel lagde nemlig et billede op af radioværterne ved Christianhavns Bådudlejning.

#paparazzi Et opslag delt af MARIA ARCEL (@arcelmaria) den 24. Aug, 2018 kl. 2.09 PDT

Men hvis man går endnu længere tilbage, lader det til, at tonen var kærlig allerede få dage før 'Sommermorgen på P3'.

I denne uge startede Pelle Peter Jensen et nyt radioprogram op, der hedder 'Pelle Peters Panel', hvor Maria Arcel desværre ikke indgår. Derfor holder de to værter nok fast i forholdet alligevel.

Desuden skal P3-værten medvirke i DR's nye musiksatsning, 'Live!', hvor han skal agere musikekspert.

Det betyder dog også, at de desværre ikke skal lave radio sammen længere.

- Vi ser heldigvis rigeligt til hinanden. Vi bor seriøst 100 meter fra hinanden. Jeg tror, det er sundt ikke at være sammen hele tiden. Men det var vildt sjovt at sende sammen, siger Pelle Petersen.

