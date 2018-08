Vild forvandling: Kan du genkende denne tv-kendis?

Ingen ville have Türker, da han i 2012 deltog i 'Paradise Hotel'. Han tjekkede ind på hotellet i allerførste afsnit, men måtte allerede forlade det igen i afsnit otte.

Siden er meget sket.

Türker som han så ud ved deltagelsen i 'Paradise Hotel'. Foto: TV3

- Jeg har lige rundet næsten 92 kilo, griner han, da Ekstra Bladet møder ham til forpremieren på den nye sæson af 'Robinson Ekspeditionen'.

Her er han ny deltager, og seerne skal vænne sig til at se på en hårdtpumpet, men også mere moden Türker.

- Jeg er blevet ældre, og jeg ved ikke, om jeg nødvendigvis er blevet klogere, men jeg er blevet mere fornuftig, siger han.

I 'Paradise Hotel' er der luksus, uanset hvor man kigger hen. Det er ikke tilfældet i 'Robinson Ekspeditionen'. Her er de store modstandere sult og kedsomhed.

- Det er to vidt forskellige oplevelser. I det ene har du alt, og i det andet har du ingenting. Det er en fucking fed kombination at opleve, og jeg ville ønske for alle, at de kunne opleve begge dele.

- I 'Robinson Ekspeditionen' lærer du dig selv at kende på nye måder, for når jeg går rundt i Danmark og ikke har fået noget at spise i tre timer, så er jeg ved at dø. Dernede kunne jeg gå en hel dag uden mad, og jeg overlevede stadigvæk, griner han.

Türker, som han ser ud i dag. Foto: Linda Johansen

- Du er jo blevet kæmpestor. Var det en fordel?

- Jeg troede, det ville være til min fordel at se stor og stærk ud, men det var det faktisk ikke. For jo større og stærkere man er, jo mere energi har kroppen brug for, og det er ikke energi i form af mad, vi havde mest af ude på øen, forklarer han.

Hvordan det går Türker, kan man se fra på mandag, hvor den 20. sæson af 'Robinson Ekspeditionen' har premiere på TV3.