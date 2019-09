Vild forvandling: - Min røv er fuldstændig forsvundet

For et par dage siden blev forsidefruen Jackie Navarro mor til sit fjerde barn, da hun sammen med sin kæreste, Rasmus Møller, bød en velskabt lille pige, der har fået navnen Chloé Valentina, velkommen.

Men fødslen har efterladt sine spor på den 33-årige forsidefrue.

Se også: Forsidefrue afslører: Er flyttet tilbage til Danmark

- Jeg tog ikke så meget på under graviditeten. Det var mest på maven, og den er meget hurtig faldet på plads igen. Det er helt ekstremt, og i de tidligere graviditeter er det slet ikke gået så hurtigt, så det er jo fantastisk, at jeg allerede kan passe mine bukser igen, siger Jackie Navarro med et grin og fortsætter:

- Men min røv er jo så fuldstændig forsvundet. Det er lidt uheldigt. Jeg har fået en masse beskeder om, at det er noget, der sagtens kan ske efter fødsler. Så det skal jeg have fikset på en eller anden måde, og så skal jeg finde ud af, om det er noget, jeg skal betale mig fra, eller om det skal trænes væk, for den må gerne blive større igen, siger hun med et grin.

Jackie Navarro sammen med sin kæreste. Foto: Mogens Flindt

Fuldstændig fantastisk

Ifølge Jackie Navarro er den forsvundne numse dog det hele værd. Fødslen af den lille ny gik nemlig helt fantastisk.

- Fødslen gik fuldstændig, som den skulle. Den var lidt voldsom, fordi den tog længere tid, end den skulle. Men det var den bedste og smukkeste fødsel, jeg har haft. Jeg fik en epiduralblokade, så jeg var meget mere til stede under fødslen, end jeg har været til nogen af de andre. Det var vigtigt for mig, at jeg kunne deltage i fødslen 100 procent, og det kunne jeg, siger hun.

Se også: Jackie Navarro har født

Jackie har har tre børn sammen med sin eksmand og Chloé Valentina er dermed hende og Rasmus Møllers første fælles barn.

- Rasmus er et helt andet sted. Han er bare så lykkelig, og den lille trives rigtig godt. De store børn er så stolte, og de slås nærmest om, hvem der skal holde hende, siger hun og understreger, at Chloé Valentina bliver hendes sidste barn.

Iskold luft: - Vi er ikke veninder mere

- Jeg skal ikke have flere. Nu vil jeg gerne have lov til at være lidt ung og nyde nogle andre ting.

Herunder kan du se billeder af Jackie Navarro, som hun så ud kun tre dage efter fødslen:

Foto: Privatfoto