Vild hyldest i udlandet

Torsdag formiddag fik Dynekongen Lars Larsen sin helt egen vej i Bulgariens hovedstad, Sofia.

Det skete i forlængelse af, at JYSK torsdag åbnede et stort distributionscenter i Bozhurishte uden for Sofia, som ligger på 'Lars Larsens Vej'.



Blandt gæsterne var en række prominente navne. Blandt andre Bulgariens premierminister Boyko Borisov, økonomiministeren Emil Karanikolov og Søren Jakobsen, der er den danske ambassadør i landet.

Det oplyser JYSK i en pressemeddelelse.

'Der er en vigtig dag for JYSK, og jeg håber, at I også betragter det som en vigtig dag for Bozhurishte og Sofia. Måske endda for hele Bulgarien. Jeg er glad for, at premierminister Boyko Borisov sammen med en række andre repræsentanter for den bulgarske regering har valgt at være med her i dag til at fejre indvielsen,' lød det fra CEO & President i JYSK Jan Bøgh i hans tale under indvielsen.

'Distributionscentret er bygget med den nyeste teknologi og er det klart mest moderne i hele regionen. Når det er fuldt integreret i JYSKs forretning, giver det mange fordele til JYSKs kunder, for vores butikker og for miljøet,' sagde Logistics Manager Jan Oliver, der er den daglige leder af distributionscentret.

200 nye arbejdspladser

Distributionscentret i Bozhurishte, der er 95.000 kvm stort, er JYSKs ottende distributionscenter i Europa, og det kommer til at forsyne næsten 80 JYSK-butikker i Bulgarien, Grækenland og Serbien.

På sigt skal centeret også levere til butikker i Rumænien og Bosnien, og centeret kommer ifølge JYSK til at skabe omkring 200 arbejdspladser.

Idéen til selve centeret blev taget, mens Lars Larsen stadig var i live. Han døde 19. august efter et kort sygdomsforløb.

