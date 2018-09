'Vild med dans'-babe er rig og single

Laila Friis-Salling fortæller til Ekstra Bladet, at hun ikke har nogen kæreste

Den grønlandske freestyleskiløber Laila Friis-Salling danser hver fredag i 'Vild med dans', hvor hun danner par med Morten Kjeldgaard.

Og den 33-årige rigmandsdatter og partneren Morten har rigeligt med tid til at øve sig i træningslokalet, da ingen af dem har en kæreste, der venter i privaten.

- Nu er det sådan, at ingen af hos har en partner derhjemme, der kan blive jaloux, fortæller Morten Kjeldgaard.

- Vi er singler, supplerer Laila Friis-Salling.

Den populære Laila har tidligere repræsenteret Danmark ved de vinterolympiske lege, men lige nu gælder det Morten og 'Vild med dans'.

Selvom parret virker til at have det sjovt sammen, så afviser de Ekstra Bladets udsendte, da der bliver spurgt ind til, om de er en ny par-nyhed.

- Nej, det har du ikke, lyder det grinene fra Morten Kjeldgaard.

Begge afviser, at de er et nyt par privat, men det hænger nok sammen med, at Mortens seneste kæreste var den mandlige danser Vegard Kristiansen.

Foto: Mogens Flindt

