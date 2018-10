'Vild med dans'-babe i stor forvandling

Hun kom, hun så, og så hun røg ud.

Det sjette program blev endestationen for Emmelie de Forest i 'Vild med dans' med Frederik Nonnemann, der var hendes dansepartner.

Emmelie de Forest har da også været i omdans hele tre gange i programmet, før hun måtte sige endegyldigt farvel.

Ifølge 'Eurovision'-vinderen har hun dog fået meget ud af at være med i 'Vild med dans'. Især på det fysiske plan kan den 25-årige sangerinde mærke en stor forskel.

- Det med at føle sig begrænset og låst i sin krop, som jeg har følt i mange år. Og nu føler jeg, selvom der er langt vej endnu, at jeg kan lære at danse, fortalte Emmelie de Forrest efter sit exit.

Selvom det endte med, at Emmelie de Forest gennemgik store fremskridt på dansegulvet, var hun noget skeptisk, før programmet rullede over skærmen.

- I starten, da jeg meldte mig, tænkte jeg, om det var realistisk at kunne gøre det på få uger, lød det ærligt.

Emmelie de Forest og Frederik Nonnemann endte med at få karakteren 17 af de skrappe dommere for slowfoxen.

Se klippet øverst i artiklen, hvor Emmelie de Forrest fortæller, hvordan hun er gået fra pige i bare tæer til en babe på et dansegulv

Se klippet nedenunder, hvor Emmelie og Frederik fortæller, hvorfor de græd efter deres sidste dans

