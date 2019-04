'Vild med dans' bliver til musical

I intet mindre end 15 sæsoner har 'Vild med dans' trukket seere til TV2, men nu skal det populære tv-program også trække publikum i teatret.

Østre Gasværk Teater i København har nemlig sikret sig rettighederne til at lave tv-showet til en musical.

Det skriver teatret i en pressemeddelelse.

Her afsløres det også, at flere 'Vild med dans'-stjerner skal spille med i forestillingen.

Se også: Dobbelt-vinder vender tilbage til 'Vild med dans'

Blandt andet har Morten Kjeldgaard, der vandt showet i 2016 sammen med bokseren Sarah Mahfoud, og Asta Björk, der vandt showet sidste år sammen med skuespilleren Simon Stenspil, roller i musicalen.

Også Michael Olesen, der senest vandt showet i 2017 med skuespillerinden Sofie Lassen-Kahlke, skal spille med.

- Jeg er stolt af, at Østre Gasværk Teater bliver det første teater i verden, som lader 'Vild med dans' folde sig ud på scenen som musical med drama, musik og masser af dans, siger Emmet Feigenberg, direktør for Østre Gasværk Teater.

Se også: 'Vild med dans'-vinder skjulte skade: - Det gør bare ondt

Teatret har ifølge pressemeddelelsen været i tæt dialog med Storbritanniens største nyhedskanal, BBC, for helt eksklusivt at kunne få rettighederne.

- I 'Vild med dans - The Musical' møder vi helt almindelige mennesker med håb, drømme og en længsel efter et andet liv. De får for første gang lov til at medvirke i 'Vild med dans' i stedet for kendisser. Vi møder tre almindelige danskere, der igennem dansen får færten af, hvad livet egentlig går ud på, skriver teatret om handlingen i musicalen.

Se også: Chok: 'Vild med dans'-stjerne siger snart stop

Mille Gori, der bedst er kendt som Motor Mille, skal indtage rollen som værtinde i showet, mens rutinerede skuespillere som Niels Ellegaard, Julie Agnete Vang og Camilla Bendix også skal være med i musicalen.

'Vild med dans - The Musical' får premiere 22. februar 2020 på Østre Gasværk Teater.