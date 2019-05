'Vild med dans'-darling i sorg: Søster ramt af kræft

Daniel Svensson har hele to gange haft kræft meget tæt inde på livet.

Den 37-årige tidligere håndboldspiller blev ramt af lymfekræft i 2013 og igen tre år senere.

Og nu har ulykken igen ramt Svensson - denne gang det hans 28-årige lillesøster, Ditte, der er blevet ramt af samme kræftform som sin storebror.

Det skriver han på sin Instagram-profil.

'For en lille måned siden, fik Ditte konstateret lymfekræft og er startet i kemobehandling med alt det der følger med!! Selvom at tilværelsen midlertidig er splittet i atomer og virker uoverskuelig, er Ditte endnu engang forbilledlig sej og stærk. De næste måneder bliver hårde, vildt hårde men jeg ved at du også kan overkomme dette. Jeg, samt resten af familien, er med dig hele vejen. Selvom kampen er din, er du aldrig alene. Jeg elsker dig,' slår han fast.

Til Ekstra Bladet forklarer Svensson, at hans søster er ramt af en tredje form for lymfekræft end de to forskellige former, som han selv har kæmpet mod. Hendes er en såkaldt klassisk Hodgkin lymfom, og selvom det kunne være nærliggende at tro, er de to søskende ikke genetisk disponeret for kræftformen.

- Lægerne siger, at der ikke er nogen sammenhæng, og det ikke kan spores genetisk, slår han fast.

Daniel Svensson medvirkede i 'Vild med dans' i 2017, hvor han sammen med Karina Frimodt fik en flot tredjeplads. Foto: Mogens Flindt

Hun er pissesej!

Den sidste måned har forståeligt nok været hård for søsteren, Ditte, og resten af familien, der ud over Daniel og hans forældre også tæller en bror.

- Under omstændighederne har vi det okay. Det er vildt hårdt for min søster og familien, men Ditte er umådelig sej! Hun tager det virkelig flot, lyder de rosende ord fra Svensson, der midt i chokket glæder sig over, at søsteren forventes at komme sig helt.

- Overlevelseschancerne er heldigvis rigtig gode, men hun skal igennem en masse kemobehandlinger, og vi må bare tage det én ad gangen og og forsøge at holde modet oppe, siger han.

Det kan måske virke nærmest uoverskueligt, men familien har fundet en form, der fungerer for dem.

- Vi har jo prøvet det før, og vi ved, at dét, der virker, er at forsøge at holde humøret højt og at kommunikere sammen - også når det er svært. Men vi lader hende styre det, for det er hendes kamp, og så forsøger vi at støttet op så godt vi kan, afslutter han.

