'Vild med dans'-deltager blev ramt af kræft: Det satte livet i relief

Skuespilleren priser sig lykkelig over stadig at have livet i behold og muligheden for at knække cancer næste fredag til 'Vild med dans'

Det var en særlig stor gevinst for Esben Dalgaard, da han i fredag gik videre til næste udsendelse af 'Vild med dans'.

I anledningen af TV2's ugelange 'Knæk Cancer'-kampagne indgår danseprogrammet, der traditionen tro bliver optaget i Det Kongelige Teater.

Esben Dalgaard har selv haft sygdommen tæt inde på livet, efter han i 2012 fik konstateret modermærkekræft.

I dag er han kureret. Dalgaard stoppede med at gå til tjek sidste år, men selvom kræften med lægens ord for det har forladt ham, sidder der stadig mentale spor dybt i ham.

- Det gør jo, at du sætter dit liv i relief. Du kigger på dig selv udefra - det bliver du tvunget til - og spørger, om tilværelsen egentlig er god nok.

- Det hjalp til, at jeg blev mere positiv. Grundlæggende har jeg fået en holdning om, at det kan ramme os alle sammen, og så må man fandeme være glad og positiv, mens man er her, siger Esben Dalgaard.

Kone havde termin

Esben Dalgaard fik beskeden fra sin læge om, at han havde kræft samme dag, som hans kone havde termin med datteren Alberte, og således skulle han konfrontere liv og død et og samme tidspunkt.

- Det hele blev sat over for hinanden, og Charlotte (Esben Dalgaards kone, red.) var bange for, at noget kunne gå galt, siger han.

Esben Dalgaard fortæller, at det var hans kone, der i sin tid fik ham til at gå til lægen for at få tjekket et mistænkeligt modermærke, og på værst tænkelig vis viste det sig at være sygt.

Skuespilleren blev opereret flere gange, efter han fik diagnosen.

- Jeg fik fjernet fire gange fire, tre i dybden... Det er altså 32 kubikcentimeter kød og flæsk, for at man er sikre på, at sådan en kræft bliver fjernet fuldstændigt, siger Esben Dalgaard til Se og Hør.

Gå nu til lægen

Derfor bruger Esben Dalgaard også anledningen til nu at opildne andre mænd til at gå til lægen, hvis man ser eller føler noget mistænkeligt.

Han priser sig også lykkelig over at få muligheden for at slå et slag TV2's kampagne næste fredag.

- Det betyder meget at komme ind og bakke om at give flere penge til forskning og til behandlingen af den idiotiske sygdom.

