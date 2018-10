'Vild med dans'-stjerne afslører: Her er min nye kæreste

Der er sød musik i luften hjemme hos 'Vild med dans'-darlingen Morten Kjeldgaard lige i øjeblikket.

Forleden afslørede han nemlig overfor Billed-Bladet, at han har fået en ny kæreste.

- Han hedder Frederik, og jeg er meget forelsket, sagde han i den sammenhæng til ugebladet.

Men nu sætter Morten Kjeldgaard også ansigt på sin nye flamme, der går under det borgerlige navn Frederik Haun. Det sker på Instagram, hvor danseren har delt et billede af de to sammen.

'Nå, her er han så... Mine ben blev sgu slået væk under mig', skriver i teksten til billedet og afslutter med et hjerte.

Morten Kjeldgaard dansede i dette års udgave af 'Vild med dans' sammen med Laila Friis-Salling. Foto: Mogens Flindt

Meget forelsket

Til Ekstra Bladet fortæller Morten Kjeldgaard, at han er faldet pladask for Frederik.

- Jeg er virkelig faldet for ham, og vi er så glade for hinanden, siger han.

Morten Kjeldgaard fortæller, at de to turtelduer har kendt hinanden i et stykke tid.

- Vi har mødt hinanden gennem fælles venner, og vi har datet i tre måneder, og nu er vi så blevet kærester. Vi tager det stille og roligt, for det er en ret stor ting for mig i det hele taget at få en kæreste, så alt sådan noget med at flytte sammen og lignende. Det venter vi med, lyder det fra danseren.

Brød med tidligere kæreste

Morten Kjeldgaard har tidligere dannet par med den norske danser Vegard Kristiansen i tre år, men de gik hvert til sit i april, 2016.

Dengang sagde Morten Kjeldgaard til Billed-Bladet.

- Vi har haft en god tid sammen, og dem vil vi altid have med os, men er enige om, at det har udviklet sig sådan, at vi nu er bedre sammen som venner end som kærester. Selvfølgelig er det svært lige nu, men det er helt udramatisk, og jeg er glad for, vi kan fortsætte med at være venner.

Morten Kjeldgaard vandt 'Vild med dans' i 2016, hvor han dansede sammen med bokseren Sarah Mahfoud. Derudover har han to andenpladser. Han har også deltaget i programmet i år sammen med skiløberen Laila Friis-Salling, men blev i sidste uge smidt ud af seerne.