'Vild med dans'-stjerne brød helt sammen: Det betød sindssygt meget

Man kunne næsten svømme ud af Det Kongelige Teater, efter 'Vild med dans'-deltagerne havde været med til at samle penge ind til 'Knæk Cancer'.

Den der nok græd mest, var Simon Stenspil.

Da han nævnte sin kræftsyge onkel, der var taget i Det Kongelige Teater for at se sin nevø danse, kunne han ikke holde tårerne tilbage.

Simon Stenspil var lykkelig over, at netop hans onkel havde overskud til at deltage trods den triste sygdom.

- Det betød sindssygt meget, at han var med i dag, og at jeg kunne være med til at gøre en forskel ved at være med i programmet, fortalte Simon Stenspil efter programmet.

Trods den triste stemning var der også plads til smil og grin. Foto: Mogens Flindt

Faktisk havde Simon Stenspils onkel været i kemoterapi tidligere på dagen, og det fik skuespilleren til at rose sit familiemedlem endnu mere.

- Han er den sejeste mand i verden. Han har det godt, på trods af han fik kemo klokken 13, så er han med alligevel. Han er for sej, lød det fra den 35-årige nydanser.

Simon og partneren Asta Björk dansede en paso doble, som dommeren gav dem den samlede karakter på 25 for.

