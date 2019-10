'Vild med dans'-stjerne deler rørende billede

Fredag eftermiddag blev den danske skuespiller Jakob Fauerby far for første gang kun fem og en halv time, før han stod på dansegulvet i 'Vild med dans'.

Nu deler den nybagte far det første billede af sin fem dage gamle datter på Instagram.

'Mød grunden til, at jeg næsten ikke kan være i mig selv af lykke. Hun hedder Anna', skriver den stolte far efterfulgt af et rødt emoji-hjerte.

Jakob Fauerby og hans mand, Anders Fauerby, har fået datteren med deres veninde Rebecca Sølvsteen, der i forvejen har en søn på to og et halvt år.

Kaos i kulissen: - Vildt syret

I opslaget deler skuespilleren et nærbillede af datteren og afslører en sød detaljer ved den nyfødte pige.

'Lillefingeren er hendes signatur-move! Allerede til scanningen, lå hun og strittede med den, så vi regner med, at hun er en meget sofistikeret type', skriver han i opslaget.

Se også: Brød sammen for åben skærm: - Helt vildt overvældet

Forud for fredagens 'Vild med dans' kunne skuespilleren lykkeligt berette, at fødslen, der varede en time og 25 minutter, var forløbet godt og både mor, barn og de to fædre havde det godt.

Ved fødslen vejede datteren Anna 3780 gram og målte 51 centimeter.

Jakob Fauerby er i øjeblikket aktuel i 'Vild med dans', hvor han danser med den professionelle danser Silas Holst.