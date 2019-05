'Vild med dans'-stjerne er blevet far for første gang

'Vild med dans'-stjernen Mads Vad smiler ekstra stort for tiden.

Han er nemlig blevet far for første gang. I tirsdags bød han sammen med sin ti år yngre hustru - modellen Nana Vad Strand - nemlig velkommen til en lille dreng.

Det afslører 34-årige Mads Vad på sin Instagram-profil.

'Tirsdag eftermiddag kom den fineste lille dreng til verden. Det er det største, der nogensinde er sket os. Nana, du er den sejeste i hele verden', skriver Mads Vad til billedet, hvor man kan se den lille nys hånd.

I opslaget sender han også en tak til personalet på Skejby Sygehus.

'Både Nana og jeg vil gerne sende en kæmpe tak til personalet på Skejby Hospital. I er så dygtige, at man kun kan have den dybeste respekt for jer alle. Vi er så taknemmelige for, at vi bor i Danmark med verdens bedste sundhedssystem. Læger, jordemødrer, sygeplejesker, social- og sundhedsassistenter, I er de vildeste. Tusinde tak for jeres hjælp. Lige nu passer vi på hinanden', skriver han videre.

Trækker stikket

Tilbage i december afslørede parret, der har kendt hinanden siden 2014, at de ventede et barn sammen. Kort efter annoncerede Mads Vad, at han ikke deltager i dette års udgave af 'Vild med dans', når det får premiere til efteråret.

Det skyldes, at han gerne vil have mere tid til familien.

- Jeg har været med i 13 år i træk og elsker programmet overalt i verden, men jeg har sammen med Nana mærket efter, og det rigtige er, at jeg melder fra denne gang, fortalte han dengang til Her&Nu.

Til Ekstra Bladet fortalte han videre, at han ikke vil afvise, at han vender tilbage i fremtiden.

- Jeg elsker programmet, seerne og alle vores fans, det er jo også mit barn! Så ja, jeg kunne godt se mig selv tilbage i 2020. Men man ved jo aldrig, hvad fremtiden bringer, sagde han med et grin.

I de 13 sæsoner, det er blevet til for Mads Vad, har han vundet to gange. Første gang med tv-vært Cecilie Hother og anden gang med bordtennisspilleren Mie Skov.

Mads Vad fik en andenplads sammen med Molly Egelind i 2018. Foto: Mogens Flindt

I sidste sæson af det populære danse-program fik Mads Vad en andenplads med skuespilleren Molly Egelind.

Mads Vad og Nana Vad Strand blev gift tilbage i juli 2018. Brylluppet foregik på Holckenhavn Slot på Fyn.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Mads Vad.