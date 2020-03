'Vild med dans'-stjerne er blevet single

Jenna Bagge kunne under efterårets dansedyst fortælle, at hun var blevet forlovet. Brylluppet er aflyst og nu er hun alene

I februar måned sidste år kunne Jenna Bagge dele den glædelige nyhed med sine venner og sin familie, at hun var blevet forlovet.

Men præcis et år efter er alle planer om bryllup med Benjamin Blume droppet og 'Vild med dans'-stjernen er blevet single.

Det er Se og Hør, der i denne uge bringer historien om bruddet og overfor Ekstra Bladet bekræfter Bagge, at det er slut mellem hende og Benjamin Blume.

- Ja, det er rigtigt. Vi gik fra hinanden omkring 1. februar, så det er en måneds tid siden, siger hun.

Parret har boet sammen indtil i weekenden, så det er først nu, at Jenna Bagge for alvor mærker, at hun nu er alene.

- Det er som om, det først rigtigt går op for mig nu her. Det er selvfølgelig aldrig sjovt, men når det endelig skal være, så er det nok noget nær det perfekte brud, siger hun og fortsætter.

- Vi har talt godt sammen om tingene, men ingen brud er rare. Vi har mange gode minder sammen, som man nu skal sige farvel til, siger hun.

Det er tydeligt at høre på den dygtige danser, der til dagligt underviser på en efterskole, at hun er berørt at bruddet.

- Jeg har det efter omstændighederne godt, men det er da ikke nemt. Da vi begyndte at tale om vores fremtid, gik det op for os, at vi ikke ville det samme, så det kunne ikke være anderledes, siger Jenna Bagge.

Det nu tidligere par boede i hendes lejlighed, så Jenna Bagge er blevet boende, mens Benjamin Blume er flyttet ud.