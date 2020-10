'Vild med dans'-stjerne gravid

Det er en sand kærlighedshistorie fra danseprogrammet 'Vild med dans'.

Den skønne kendis-kok Dak Wichaengoen mødte nemlig sin kæreste Anders Jensen i forbindelse med programmet tilbage i 2017.

Anders Jensen er danselærer og tilknyttet Mads Vads danseskole, og han var derfor også med til de mange efterfester for programmet tilbage i 2017.

Nu bekræfter Dak på sødeste vis, at de to venter barn sammen.

Det gør hun på det sociale medie Instagram.

'Så fik jeg endelig den tykke kokkemave, jeg havde ønsket mig i så lang tid', skriver hun til billederne, hvor man fint kan se den flotte babybule.

På det sidste billede fremviser kokken da også et scanningsbillede, så ingen er i tvivl om, at det er en lille baby, hun har i maven.

Parret bekræftede forholdet over for Ekstra Bladet tilbage i 2018. Her fortalte en fåmælt Anders Jensen, at de to regnede med at flytte sammen i fremtiden.

- Det kommer nok, lød det.

Stadig ikke flyttet sammen

Da Ekstra Bladet fanger Dak over telefonen fortæller hun, at parret faktisk stadig ikke er flyttet sammen.

- Nej, ikke endnu. Vi skal lige finde ud af, hvad der skal ske. Altså, vi vidste godt, at vi var gravide, men vi vidste ikke, hvor langt vi var henne, så det skal vi lige finde ud af, lyder det med et grin.

Jamen skal I så også nå at blive gift, inden I flytter sammen?

- Haha, nu må vi se. Men vi skal ikke giftes lige nu, lyder det fra Anders Jensen i baggrunden.

Parret kender ikke kønnet på barnet endnu, men Dak fortæller, at det ikke har været en hel nem start.

- Jeg har haft meget kvalme. Ikke af mad. Men bare generelt. Så jeg har faktisk bare spist og spist, jeg har allerede taget meget på, fortæller hun.

Heldigvis har Dak stadig kunnet arbejde fint uden kvalme på sin restaurant Kiin Kiin.

Dak medvirkede i programmet sammen med Thomas Evers Poulsen, og han har da også kommenteret opslaget på Instagram med flere hjerter.

