'Vild med dans'-stjerne jubler: Han sagde ja

Danseren Morten Kjeldgaard, der har medvirket i 'Vild med dans' ad flere omgange, er en glad mand.

Kæresten, Frederik Haun, flytter nemlig ind.

'HAN SAGDE JA!!! Altså til at flytte ind sammen med mig!!! For mig er det kæmpe stort at skulle bo sammen, og jeg glæder mig som et lille barn', skriver Morten Kjeldgaard på sin Instagram-profil.

33-årige Kjeldgaard viste kæresten frem for første gang i efteråret, og dengang havde han kun rosende ord at sige om kæresten.

- Jeg er virkelig faldet for ham, og vi er så glade for hinanden, forklarede han glad til Ekstra Bladet.

- Vi har mødt hinanden gennem fælles venner, og vi har datet i tre måneder, og nu er vi så blevet kærester. Vi tager det stille og roligt, for det er en ret stor ting for mig i det hele taget at få en kæreste, så alt sådan noget med at flytte sammen og lignende. Det venter vi med, lyder det fra danseren.

Men nu er parret altså klar til at få fælles adresse.

Vandt i 2016

Morten Kjeldgaard vandt 'Vild med dans' i 2016, hvor han dansede sammen med bokseren Sarah Mahfoud. Derudover har han to andenpladser.

Morten Kjeldgaard og Sarah Mahfoud i 2016. Foto: Mogens Flindt

I seneste sæson dansede han sammen skiløberen Laila Friis-Salling, der i øvrigt også er nyforelsket.

Med dansemakkeren Laila Friis-Salling. Foto: Mogens Flindt

Det har ikke været muligt for Ekstra Bladet at få en kommentar fra Morten Kjeldgaard.

