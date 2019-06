'Vild med dans'-stjerne skal giftes

Danseren Karina Frimodt, der især er kendt fra 'Vild med dans', smiler ekstra stort for tiden.

Hun skal nemlig gifes.

Det afslører hun på sin Instagram-profil, hvor hun også viser et billede frem af den fine forlovelsesring.

'Når en i forvejen dejlig dag forvandles til et ægte eventyr', skriver hun til billedet.

Under billedet vælter det ind med lykønskninger fra 'Vild med dans'-stjernens kendte kolleger og venner.

'Hvor dejligt. Kæmpe, kæmpe tillykke', skriver tv-vært Cecilie Hother.

'Elsker ALT ved det billede. Det lugter langt væk af en sommerfest', skriver 'Vild med dans'-kollegaen Silas Holst.

Friede på ferie

Til Ekstra Bladet fortæller Karina Frimodt, at hun og kæresten, Kasper Lentz, er på ferie på Mallorca i Spanien lige nu, og at det var der, han gik på knæ.

- Det er dejligt. Jeg er bare mega glad. Jeg er helt glad ned i maven, og jeg var ikke et sekund i tvivl om, hvad jeg skulle svare. Jeg havde bare tårer i øjnene af glæde, siger hun med et stort smil.

- Jeg er meget overrasket. Han har åbenbart tænkt over at gøre det længe og haft tanker om, hvordan han skulle gøre det. Jeg var slet ikke klar over det, men så har han valgt at gøre det, mens vi er på ferie. Jeg havde godt nok undret mig over, hvorfor han spurgte mig ind til min ringstørrelse, men det var så derfor, siger hun.

I sidste sæson af 'Vild med dans', dansede Karina Frimodt med den tidligere cykelrytter Rolf Sørensen. Parret måtte dog desværre udgå af programmet, fordi Rolf Sørensen blev skadet. Foto: Mogens Flindt

Hvordan frieriet præcist foregik, vil Karina Frimodt gerne holde for sig selv.

- Det vil vi gerne bare holde for os selv, men jeg er så glad og lykkelig, og det var romantisk. Ringen er så fin, og den passer bare perfekt, siger hun.

- Så følger planlægningen senere. Lige nu nyder vi bare ferien, tilføjer hun.

Karina Frimodt og Kasper Lentz har dannet par i over seks år. Sammen har de sønnen James, der blev født i 2014. Karina Frimodt har derudover datteren Mathilde på 12 år.

