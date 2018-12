'Vild med dans'-stjerne skal være far

Mads Vad og hans kone, Nanna Vad Strand, fik sig en tidlig julegave i år.

Det nygifte par, der sagde ja til hinanden i juli, skal nemlig være forældre til en lille dreng til maj.

Det afslører Mads Vad på sin Instagram-profil.

Mads Vad Insta

'Det er det største nogensinde', skriver den 34-årige danser begejstret.

Se også: 'Vild med dans'-vært scorer nyt job

Vad er da også helt ekstatisk, da Ekstra Bladet fanger ham på telefonen.

- Vi er så glade! Det er det største og mest fantastiske nogensinde! Vi er så lykkelige, fortæller han glad.

- Vi har lige været til 20 ugers skanning og har bare glædet os til at fortælle det, tilføjer han.

Parret havde snakket om, at de gerne ville være forældre, efter de var blevet gift, men blev alligevel overraskede over, at det gik så stærkt, fortæller Mads Vad, der har medvirket i hele 13 sæsoner af 'Vild med dans' og senest fik en flot andenplads med Molly Egelind i efterårets udgave.

Mads Vad med Molly Egelind. Foto: Mogens Flindt

Se også: Endelig afslører Rosa: Derfor ligner jeg en grønlænder

De kommende forældre får en lille dreng, men det var sådan set helt underordnet, om de havde fået en dreng eller en pige, slår Vad fast.

- Det er måske en kliché at sige, men det eneste, man tænker på, er, om barnet er sund og rask, konstaterer han.

Navnet til den lille ny ligger fast - næsten i hvert fald. Men dét holdet parret for sig selv indtil videre.

Nytårsaften bliver fejret stille og roligt i Aarhus.

- Vi skal have noget god mad, og os, der ikke er gravide, må også få et glas champagne, lyder det med et grin fra danseren.

Se også: Efter 12 år: 'Vild med dans'-stjerne overvejer at trække stikket