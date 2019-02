'Vild med dans'-stjerne stopper

Når 'Danmarks modigste dansere' igen skal på gulvet, bliver det uden den garvede danser og træner Mads Vad.

Det fortæller han til Her og Nu.

Grunden til at Mads Vad denne gang ikke skal danse med skyldes, at hans kone Nana Strand til maj føder parrets første barn. Han vil derfor gerne prioritere at være sammen med familien.

- Jeg har været med i 13 år i træk og elsker programmet overalt i verden, men jeg har sammen med Nana mærket efter, og det rigtige er, at jeg melder fra denne gang, fortæller han til ugebladet.

Den 34-årige danser kan ikke klare tanken om, at han skulle være væk fra sin kone og lille søn for at optage showet.

Derfor har han taget beslutningen om at tage 'en lille pause' i op til fire måneder for at være den bedste far for sin søn.

Til Se og Hør fortæller han dog, at han er åben for at vende tilbage til programmet igen i fremtiden.

I de 13 sæsoner det er blevet til for Mads Vad, har han vundet to gange. Første gang med Cecilie Hother og anden gang med Mie Skov.

Sidste program fik Mads en andenplads med Molly Egelind.

Mads Vad vælger at prioritere sin familie over tv-showet 'Vild med dans'. Foto: Mogens Flindt

Ekstra Bladet har forsøgt at få en uddybende kommentar fra Mads Vad, men han er ikke vendt tilbage.

