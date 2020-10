'Vild med dans'-stjerne: Vi skal ikke giftes

Under to måneder efter, at parret delte den lykkelige nyhed, at de skulle giftes, er forlovelsen nu brudt.

Det skriver Janus Bakrawi på sin Instagram-profil.

'Gifteriet blev ikke til noget alligevel. Så en stille og rolig aften med Maggie ved søerne,' skriver skuespilleren til et billede, han har delt af sin hund ved søerne i København.

Til Billed Bladet fortæller den 45-årige skuespiller, at bruddet skyldes ting, som er kommet frem, som parret ikke er fælles om.

- Derfor er vi – i fred og fordragelighed – blevet enige om, at vi ikke skal giftes, siger Janus Bakrawi til Billed Bladet.

Kort forlovelse

Det er ikke længe siden at Janus Bakrawi jublende delte nyheden om sin forlovelse med Kira Møller.

Dengang fortalte han også begejstret om bryllupsplanerne til Ekstra Bladet under pressemødet på dette års 'Vild med dans'.

- Jeg glæder mig rigtig meget. Det er jo en dejlig ting at skulle giftes, og jeg følte, at det var det rigtige tidspunkt, sagde Bakrawi i september.

Janus Bakrawi er dansepartner med Karina Frimodt i dette års 'Vild med dans'. Foto: Mogens Flindt

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Janus Bakrawi, men det har endnu ikke været muligt.