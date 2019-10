'Vild med dans'-vært er på Tinder: - Jeg dater også piger

35-årige Sarah Grünewald er formentlig en af de mest eftertragtede kvinder på singlemarkedet herhjemme netop nu, efter hun tidligere på året kunne fortælle omverden, at hun havde ladet sig skille fra ægtemanden Rasmus Backhaus.

For nylig fortalte hun i podcasten 'Fårking Far', at hun var begyndt at kysse på nye.

Men det stopper ikke med det. Over for Se og Hør fortæller 'Vild med dans'-værten, at hun er kommet på Tinder, og at det ikke kun er mænd, der fanger hendes interesse.

- For mig handler det ikke om køn, men om mennesker. Jeg falder for mennesker, siger Sarah Grünewald til ugebladet og fortsætter.

- Så jeg dater altså også piger. Det er ingen hemmelighed - det har jeg gjort, siden jeg var 17.

Sarah Grünewald kan fredag efter fredag opleves på TV2 i 'Vild med dans'. Foto: Mogens Flindt

I podcasten fortalte Sarah Grünewald, at det havde været svært at fortælle sin eksmand, at hun var begyndt at kysse på andre.

- Der har vi haft nogle processer, hvor jeg har måttet tage tilløb til simpelthen at sætte mig ned og sige 'prøv at høre her. Jeg har faktisk kysset med denne her fyr, som faktisk var meget sød. Det var så også det, men hvordan har du det med det', forklarer hun i podcasten og tilføjer lettet om reaktionen.

- At få den reaktion, at han siger 'hvor er det dejligt, at du går ud og får noget kærlighed. Det er dejligt, at der er en, der kysser dig og synes, du er dejlig, for det er du jo'.

Parret gik fra hinanden allerede i september sidste år, selvom det først kom offentligheden for øre et halvt år senere. I dag samarbejder de omkring deres søn, og de har også været på ferie sammen – uden barn. De blev gift i 2014.

