'Vild med dans'-vinder coronapositiv: - Sindssygt alvorligt

Sidste års vinder af 'Vild med dans', skuespilleren Jakob Fauerby, er blevet testet positiv for coronavirus - og samme er ægtemanden, Anders Fauerby, hvorfor parret nu er gået i karantæne sammen.

Det kom helt bag på den 43-årige Jakob Fauerby.

- Det er overraskende. Jeg er jo symptomfri. Jeg kan godt se tilbage og tænke, om jeg ikke har været lidt træt de sidste par dage, men det er slet ikke noget, jeg har tænkt over, fortæller han til Ekstra Bladet.

Jakob kan heller ikke regne ud, hvordan han er blevet smittet.

- Det er så mærkeligt. I et helt år har jeg prøvet at undgå sygdommen og været rigtig god til det. Nu har jeg så fået det. Det føles mærkeligt.

- Hvis vores symptomer kan blive ved med at være så milde, som de er nu, så er vi jo bare vildt heldige - det er jo sindssygt alvorligt. Det er en virus, der opfører sig så mærkeligt, og nogle bliver ramt noget så frygteligt.

Smitten kom heller ikke uden konsekvenser for skuespilleren, der blandt andet skulle have være med i 'Året der gak' på TV2, som nu er aflyst for ham.

'Vi har det godt og var også lidt bagud med nogle fede serier ...' skrev Jakob Fauerby fredag middag på sin Facebook.

- Vi har lige nu diskuteret, hvad vi skulle starte på. Anders siger, at vi skal se 'The Undoing' - Susanne Biers store tv-serie. Det bliver nok den. Jeg plejer at bøje mig for, hvad han siger.

Mens skuespilleren har Ekstra Bladet i telefonen, lægger han mærke til noget uden for døren.

- Nææ, der er nogen, der har stillet blomster ude foran vores dør. Ej, hvor er det fint. 'Afstand' står der på kortet, griner Jakob Fauerskov.

- En god ven har også handlet for os, og vores søde nabo bankede på døren og satte nogle panodiler, hvis vi skulle få det dårligt - og nu også en blomst! Vi er velsignet med skønne mennesker. Det skal nok gå, og vi har jo hinanden.

Pas på!

Ud over selve sygdommen er det tydeligt for Fauerby, at corona-krisen har mange konsekvenser.

- Det skræmmende med den her sygdom er, at vi ser færre og færre mennesker. Nogle bliver sjældent set. Der er ensomhed, og det er næsten lige så farligt som virussen selv.

Derfor lyder en klar opfordring fra Jakob Fauerby.

- Folk skal virkelig passe på derude. Vi er forsigtige og har alligevel fået det. Er man i risikogruppen, så skal man virkelig, virkelig passe på. Og husk at sprit af!