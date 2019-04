'Vild med dans'-vinder gravid

32-årige Claudia Rex venter sit første barn med sin mand, skuespiller Pelle Emil Hebsgaard, 31.

Det skriver Her & Nu.

– Jeg er seks måneder henne nu, fortæller den tidligere 'Vild med dans'-stjerne til ugebladet til Danish Beauty Awards fredag aften, hvor hun for første gang viste sin flotte mave frem.

Parret kender godt kønnet, men ønsker at holde det privat i første omgang.

– Vi vil egentlig ikke fortælle så meget andet lige nu, end at vi venter et barn, og vi glæder os herre, sindssygt meget. Jeg har især ventet rigtig længe på at få lov at råbe det højt, så det er dejligt endelig at komme ud med det, lyder det fra Pelle Emil Hebsgaard, der er aktuel som vært på 'Keramikkampen'.

Pelle Emil Hebsgaard og Claudia Rex bliver forældre for første gang om et par måneder. Foto: Tariq Mikkel Khan

Vanvittig forelskede

Det kommende forældrepar stod frem som kærester i 2017 og blev forlovet nytårsaften samme år.

- Det er vanvittigt, det der er sket for mig. Jeg føler, at jeg har fundet mit livs kærlighed. Det siger jeg også til hende, for det føler jeg, at hun er, lød det fra en meget forelsket Hebsgaard til Ekstra Bladet efter få ugers kæresteri.

Sidste sommer sagde de to så ja til hinanden i Frederiksborg Slotskirke i Hillerød.

Claudia Rex vandt 'Vild med dans' i 2011 med Joakim Ingversen. Foto: Mogens Flindt

Claudia Rex har efter karrieren som danser i blandt andet 'Vild med dans' kastet sig over radio. Hun er til daglig vært på Radio 100, men også hun har mere tv på bedding.

