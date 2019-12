'Vild med dans'-vinderpar: Helt på toppen

Fredag aften løb Silas Holst og Jakob Fauerby med sejren, da vinderne af årets 'Vild med dans' blev kåret.

Men selv om de to makkere nu har danset deres allersidste dans, fortsætter de deres parløb, når de næste år træder ind på scenen sammen igen.

Jakob Fauerby har nemlig fået en rolle i 'Den skaldede frisør - The Musical', som Silas Holst allerede er castet til.

Det oplyser One And Only Musical Teater i en pressemeddelelse.

Musicalen er baseret på Susanne Biers publikumssucces 'Den skaldede frisør' fra 2012, og Jakob Fauerby har fået rollen som Alessandro.

Dermed kommer han til at spille direkte over for Silas Holst, der indtager hovedrollen som Patrick.

Alessandro og Patrick er i musicalen gamle barndomsvenner, der møder hinanden igen til Patricks bryllup.

Vinder-parret fortsætter deres samarbejde, denne gang i musicalen 'Den skaldede frisør', som får premiere til foråret.

Dejligt at have Silas med

Jakob Fauerby glæder sig til at bringe samarbejdet fra 'Vild med dans' med ind på teaterscenen.

- Jeg er helt på toppen over, at Silas og jeg får lov til at fortsætte vores samarbejde og venskab. Det er både helt vildt fedt og trygt at kaste sig ud i et nyt, stort projekt sammen med Silas.

- Det eneste, der er ærgerligt ved Silas, er, at han ikke har humor, men det får vi ekstra tid til at arbejde på nu, siger Jakob Fauerby, der er en del af satire-trioen Platt-Form, som lige nu kan opleves på Bellevue Teatret.

Silas Holst er efterhånden en erfaren musicalskuespiller og har blandt andet medvirket i 'Flashdance - The Musical' og 'Grease'. Men han ser frem til at lære af Jakob Fauerby.

- Jeg har altid syntes, at Jakob er en meget dygtig skuespiller, så det bliver dejligt, at han nu kan lære mig noget. I 'Vild med dans' har det været mig, der har skullet lære ham alt muligt, men skuespillet er hans metier.

- Vi kender hinanden så godt nu, at vi starter et helt andet sted end med en spiller, jeg ikke har mødt før. Der er ikke så meget blufærdighed, der skal graves igennem. Jeg glæder mig, siger Silas Holst i pressemeddelelsen.

Foruden Silas Holst og Jakob Fauerby er Niels Olsen, Maria Lucia og Bodil Jørgensen blandt andre på rollelisten til 'Den skaldede frisør - The Musical'.

Musicalen får premiere 5. marts 2020 i Scandic Falkoner i København og indtager derefter Musikhuset i Aarhus fra 24. april 2020.

