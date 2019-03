Vild operation! Caroline har fået løftet røven

Der er sket meget, siden vi første gang stiftede bekendtskab med den 20-årige realitystjerne Caroline Petersen i programmet 'Paradise Hotel' tilbage i 2016.

Dengang var det en naturlig Caroline, der hverken havde stiftet bekendtskab med den lange Botoxnål eller plastikkniven.

I dag er det noget anderledes. Hun startede med Botox i panden, fillers i læberne og kindbenene og løftede øjenbryn, men det var ikke nok. Siden har hun taget mere drastiske metoder i brug.

Caroline Petersen har blandt andet været deltager i 'Divaer i Junglen' og 'Paradise Hotel'. Foto: Olivia Loftlund

Numseløft i Tyrkiet

I slutningen af januar i år lagde den unge realitystjerne sig under kniven på et privathospital i Tyrkiet for at få lavet et såkaldt 'Brazillian Butt Lift'.

Et 'Brazillian Butt Lift' er en omfattende operation, hvor man suger overskydende fedt fra mave, lår og hofter væk for til gengæld at placere det på numsen.

Resultatet skulle derefter være en fyldigere bagdel, som for mange er et skønhedsideal.

Trods stor interesse fra Caroline Petersens følgere på de sociale medier har Paradise-baben indtil nu ikke løftet sløret for det endelige resultatet.

Det gør hun så nu, hvor hun deler afklædte billeder af sin krop på sin Instagram-profil.

'Rigtig mange af jer har spurgt mig om efterbilleder af mit resultat fra operationen. Min krop har dog lige skullet falde på plads først, hvilket den er i gang med nu. Så her er de første efterbilleder, og tag jer endelig ikke af min blege hud' skriver hun blandt andet i teksten til billedet.

Onani på tv

Caroline Petersen blev et kendt ansigt, da hun i 2016 medvirkede i reality-programmet 'Paradise Hotel'.

Her gjorde hun sig bemærket ved at være meget eksplicit om sine vaner med onani. Derved anskaffede hun sig øgenavnet 'Onani-Caroline'.

Sidenhen har hun blandt andet deltaget i programmet 'Divaer i Junglen'.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Caroline Petersen, men det har ikke været muligt.