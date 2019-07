Vild polterabend endte med en piercing

10. august skal den tidligere vinder af 'Den store bagedyst' Liv Martine giftes.

Lørdag blev både hun og hendes kommende mand, Mads Niemann, kapret af deres bedste venner, der holdt polterabend for det kommende brudepar.

- Det var ret vildt, siger Liv Martine, hvis stemme tydeligt bærer præg af nattens festligheder.

Det er ikke kun hendes hals, der er øm dagen derpå. Også Liv Martines næse kan mærkes. Hun fik nemlig den - synes hun selv - vanvittig gode idé, at alle skulle have et minde med hjem fra den fantastiske dag.

- Jeg synes, at alle skulle have en piercing. Det var en ret spontan idé, så ved ni eller ti-tiden fik vi fat i en, der kunne gøre det. Vi var ret godt kørende det på det tidspunkt, griner Liv Martine, der fik lokket otte andre med på at få lavet en piercing.

Den dygtige bager nøjedes ikke med at få lavet ét hul.

- Jeg fik både en i øret og en i næsen. Og ja, det gjorde ondt at få lavet den i næsen, men det var kun et kort, siger Liv Martine, der lynhurtigt er blevet meget glad for sin ring i næsen.

- Mads er knapt så glad for den. Men vi har aftalt, at nu har jeg den i to dage. Først derefter skal han sige sin ærlige mening, siger hun og fortæller, at piercing i øret angiveligt skulle modvirke sukkertrang.

- Sjovt, ik. Det er jeg godt nok spændt på, griner Liv Martine hæst.

Udover at få lavet huller i ansigtet, havde hendes veninder gjort sig umage for at arrangere noget, som den kommende brud ville sætte pris på.

- Vi var ude at spille sådan et 'Hunger Games'-spil hos Jon, der vandt første udgave af 'Alene i vildmarken'. Det er mit yndlingsprogram, så jeg var helt oppe at køre. Vi lavede også ens blomsterkranse, og min veninde have sørget for ens kjoler til os. Det var virkelig en god dag, siger Liv Martine, der også var ude at køre partybus og på pubcrawl i lokalområdet.

Her ses de ens klædte piger i partybussen. Foto. Privat

Når hun om godt en måned siger ja til sin Mads, kommer både vielsen og festen til at foregå hjemme på deres gård i Nordjylland.

- Vi bliver omkring 80 mennesker, og efter sådan en dag som i går, glæder jeg mig bare endnu, siger hun.

Det bliver hendes lillebror, Magnus, der skal stå for selve ceremonien.

- Og så bliver det min gamle chef fra Buddy Holly, der skal vie os, siger Liv Martine og fortæller, at hendes tidligere Buddy-boss i dag er viceborgmester i Hjørring Kommune.