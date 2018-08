Vild pris! Dansk rigmand køber årets dyreste sommerhus

22,5 millioner kroner.

Så meget har Fitness World-stifter Henrik Bensimon Rossing og fruen Sophie Bensimon Rossing givet for deres nye sommerhus i første klitrække på Sjællands nordkyst.

Og selv om udbudsprisen på 25 millioner kroner sandsynligvis er mere end nok til at få de fleste til at tjekke privatøkonomien godt og grundigt igennem, slog Rossing-parret hurtigt til.

Danmarks dyreste sommerhus-ghetto

Sommerhuset nåede nemlig blot at være udbudt til salg i 40 dage. Dermed er de eksklusive kvadratmeter altså solgt godt 100 dage hurtigere end gennemsnittet for sommerhusene i Gribskov Kommune, hvor sommerhuset har adresse. Det viser tal fra Boliga.dk.

Henrik Rossing kunne ifølge flere medier kalde sig milliardær, efter han sidste år solgte sin Fitness-kæde til en norsk kapitalfond. Og nu kan han og fruen se frem til at nyde sensommeren i deres nye 344 kvadratmeter store sommerhus, der er bygget i 1975.

Da huset ramte markedet, var det, det dyreste man kunne få fingrene i. Og på trods af prisjusteringen er det også det dyreste, der hidtil er solgt i år, oplyser Boliga.

Henrik Rossing har sammen med fruen erhvervet sig et gigantisk sommerhus. Foto: Thomas Borgberg

Kvadratmeterne har således vippet de traditionelle liebhaverområder i Tisvildeleje og Hornbæk af den øverste pind.

Årets hidtil næst- og tredjedyreste sommerhus er nemlig solgt for 18,5 og 17 millioner kroner og ligger i netop de to byer. Mens nogle af de dyreste sommerhuse, der er til salg for øjeblikket, også har hjemme her.

Der er dog stadig én kandidat tilbage på feriemarkedet, der kan gå hen og snuppe topplaceringen, hvis den bliver solgt for et beløb nær udbudsprisen.

Landets dyreste sommerhus er nemlig udbudt til salg for 24,9 millioner kroner - og ønsker man at slå sig ned her i weekender og ferier, skal man en anelse nærmere København. Huset ligger nemlig i Rungsted godt en halv times kørsel nord for Hovedstadskommunen.

Se Danmarks dyreste udbudte sommerhuse HER