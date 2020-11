Vild tv-krig: TV2 smadrer DR

'Vild med dans' på TV2 var seernes foretrukne program fredag aften, hvor 'Fællessang - hver for sig' med Philip Faber i spidsen blev sendt til tælling og ikke kunne følge med, da DR og TV2 havnede i den helt store tv-krig ved at sende begge programmer på samme tid.

Fredag aften var der ifølge Gallups seneste seertal 915.000, der fulgte med i 'Vild med dans', mens 'Fællessang' kun havde 630.000 seere.

Dermed blev den helt store seermagnet altså 'Vild med dans', mens det er tydeligt, at pusten er blevet taget af 'Fællessang - hver for sig', som under nedlukningen af landet tilbage i maj havde over 800.000 seere.

Ifølge tv-ekspert Keld Reinicke er det en naturlig udvikling for programmet.

- Jeg tror, det er meget enkelt. Det har ikke noget at gøre med, at fællessang er dårligere, men det handler om, at tiden er anderledes nu, siger han og fortsætter:

- I starten, hvor Danmark var lukket ned, stod vi sammen på en anden måde. Det var en unik tid, og 'Fællessang - hver for sig' skildrede den unikhed helt fantastisk. Nu er vi mere tilbage i normalen, og det gør også, at det her er en naturlig udvikling. Så det er bestemt ikke, fordi programmet er dårligt, og det er ikke formatet, der er blevet forringet, men det er simpelthen tiden, lyder det fra tv-eksperten.

Reinicke har samtidig også et bud på, hvorfor 'Vild med dans' er sådan en stor succes.

- Jo længere tid, programmet kører, jo mere stemning kommer der. Det bliver mere og mere spændende, og på den måde er der en dramaturgisk stemningskurve. På den måde leverer det jo varen for dem, der stadig godt kan lide flow-tv. Det er hyggeligt og spændende og på den måde et godt format.

Du kan både se 'Vild med dans' og 'Fællessang - hver for sig' fredage klokken 20 på TV2 og DR.

