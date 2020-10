Vild udmelding: Ingen adgang i butikken MED mundbind

'I vores butikker er der IKKE krav om mundbind - ja faktisk giver vi ikke adgang til folk med mundbind/maske på af sikkerhedsmæssige årsager.'

Sådan lyder det i et opslag fra smykkedesigner Mai Manniche, som hun har delt på sin Facebook-profil.

Torsdag træder de nye krav om mundbind på offentlige steder - herunder i detailhandlen - i kraft, men det giver Mai Manniche, der står bag JEWLSCHP, ikke meget for - heller ikke, hvis det betyder, at hun kan se frem til at modtage bøder.

Ekstra Bladet har i den forbindelse været i kontakt med Mai Manniche, der kun har villet svare på spørgsmål via mail. Manniche forklarer, at hun har besluttet sig for at afvise kunder med mundbind, fordi hun mener, at det udgør en sikkerhedsmæssig risiko for hende og andre guldsmede, at man bærer mundbind i butikken.

- Som guldsmed kan vi selvfølgelig ikke have mennesker med masker på i vores butikker af sikkerhedsmæssige grunde. Ligesom vi heller ikke slukker for videoovervågningen. Der er en grund til, at masker i øvrigt har været og er ulovligt, siger hun og fortsætter:

- Jeg er bekymret for vores ansatte og vores kunders sikkerhed. Der er jo en grund til, at man har overvågning og sikkerhed i en guldsmed.

Nye regler for mundbind Fra på torsdag 29. oktober og frem til 2. januar 2021 skal der bæres mundbind eller visir på steder, hvor der er offentlig adgang. Det gælder blandt andet på hospitaler, i fitnesscentre, i biografen, og når man køber ind i supermarkedet eller andre butikker.



Kravet gælder dog ikke, når man eksempelvis sætter sig ned i biografen. Kun når man kommer og går, og når man rejser sig.



Kravet om mundbind i al offentlig transport er samtidig forlænget til 2. januar 2021. Bærer man ikke mundbind eller nægter at tage det på, kan man risikere en bøde. Kilde: Sundhedsstyrelsen

Ikke bange for det

- Er du ikke bekymret for, at det her vil skræmme dine kunder væk?

- Jeg er helt sikker på, at vores mange loyale kunder (...) ved, at vi gør os meget umage for at holde god hygiejne og så videre, så det er jeg ikke bange for, lyder det fra Mai Manniche.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Sundshedsstyrelsens presseafdeling. Her oplyser de, at kravet om mundbind gælder alle butikker uanset størrelse.

Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, sagde for nyligt på et pressemøde, at der er evidens for, at mundbind har en effekt

Det giver Mai Manniche dog ikke meget for. Hun mener i stedet, at der ikke burde være krav om mundbind, så længe det er en lille forretning, hvor man ikke er mere end ti på samme tid og dermed overholder forsamlingsforbuddet.

- Det er meget ekstremt

- Det giver overhovedet ingen mening, når vi er under ti personer. Hvis det vitterligt viser sig at være planen, så vil jeg gerne kræve den videnskabelige dokumentation for så omfattende indgreb, lyder det fra Mai Manniche, der fortsætter:

- Og så vil jeg gerne have svar på, hvordan man sikrer sig mod røveri med maskeklædte, og så må Guldsmedeforeningen på banen, for det her handler jo også om sikkerhed, vores ansattes sikkerhed, og at vi ikke ønsker folk med masker i vores butikker af sikkerhedsmæssige grunde.

Mai Manniche og hendes mor, Vibeke Manniche, har flere gange under coronakrisen vakt opsigt ved at stå frem og udtrykke deres skepsis omkring myndighedernes anbefalinger. Foto: Anthon Unger

Generel bekymring

Ekstra Bladet har været i kontakt med Trine Thorning, der er direktør i Guldsmedebranchen i Danmark.

Hun fortæller, at der generelt er en bekymring blandt de danske guldsmede for kravet om mundbind.

- Jeg kan bekræfte, at der er mange, der er bekymrede. De er bekymrede, fordi de frygter, at et maskepåbud kan gøre risikoen for røveri større. Det er det, de frygter, siger hun og fortsætter:

- Men det er vigtigt for mig at understrege, at vi følger myndighedernes anbefalinger, og at vi opfordrer alle til at gøre det samme, siger hun videre.

Trine Thorning fortæller, at brancheorganisationen lige nu er i dialog med myndighederne for at se på mulighederne for at indføre særlige løsninger i guldsmedebranchen, så både de ansatte og kunderne kan føle sig trygge.

- Vi arbejder på mere smidige løsninger, som kan dæmme op for utryghed, der er blandt nogle af vores ansatte, siger hun og tilføjer:

- Det er jo ikke alle medlemmerne, der er utrygge ved det. Der er meget delte meninger. De fleste synes jo, det er godt med mundbind, men for dem, der har været udsat for et røveri tidligere, kan det vække nogle meget ubehagelige traumer.

Arbejder for 'smidige løsninger' - Hvad kunne det eksempelvis være for nogle løsninger, I har i tankerne til guldsmedene? - Det kunne for eksempel være at tage mundbind af i en sluse og vise sit ansigt, inden man går ind i butikken. Det er sådan noget, vi er i gang med at undersøge, om vi kan få lov til. Det kunne også være noget med at sætte et skilt op, hvor der står, at man gerne må vise sit ansigt, inden man går ind, fordi man er ved at gå ind i en særlig risikozone, siger hun og tilføjer: - Det skal jo være en måde, hvor vi stadig kan følge retningslinjer om mundbind, men hvor vi samtidig kan skabe tryghed. Ifølge Trine Thorning er frygten for sikkerheden omkring mundbind begrundet. - Risikoen er begrundet. Vi gør jo meget ud af at gøre opmærksomme på, hvad det er, man skal være opmærksom på ved røveri - for eksempel maskering, og at man har trukket en hættetrøje godt ned over hovedet. Det er jo af samme årsag, at man har maskeforbud, siger hun og tilføjer: - Der er jo også stor forskel på masker. Det ser jo måske mere utrygt ud med en stor, sort byggemaske end et visir. Taler I om, at det kan blive en løsning med en bestemt maske, hvis man skal ind i en guldsmed? - Nej. Det ville ikke gå i praksis, og det ville gøre det for besværligt. Vi er interesseret i en smidig løsning, som selvfølgelig skal være frivillig for de enkelte butikker. For dem, der ikke ser det som et problem, skal selvfølgelig ikke være tvunget.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en uddybende kommentar fra Sundhedsstyrelsen, men det har i skrivende stund ikke været muligt. Ekstra Bladet har ligeledes forsøgt at få en kommentar fra Rigspolitiet, men det har heller ikke været muligt.