Vilde kæresterygter: Nu taler Gunnvør

'Forsidefruer'-babe scorer Alexandras eks

Sådan lød det tilbage i slutningen af november på Realityportalen, der kunne afsløre, at Gunnvør Vigarsdóttir nu dannede par med grevinde Alexandras eksmand Martin Jørgensen der også har dannet par med den tidligere tv-vært Eva Harlou.

Ingen af parterne ønskede at be- eller afkræfte nyheden, der blev flankeret af et billede af de to sammen på vej hjem fra byen.

Tirsdag mødtes Ekstra Bladet med Gunnvør Vigarsdóttir i forbindelse den nye sæson af 'Forsidefruer'. Her var hun ikke meget for at kommentere på den påståede romance. Direkte adspurgt hvad status var på hende og Martin Jørgensen, lød svaret:

- Ehm, jeg er ikke sådan en, der nyder helt vildt meget at tale om mit privatliv. Jeg vil bare sige, at jeg har det rigtig godt.

Er I kærester?

- Det var eddermame et direkte spørgsmål, haha. Som sagt er det en del af mit privatliv, og det er ikke noget, jeg ønsker at dykke mere ned i lige nu, lød svaret.

Den populære forsidefrue har tidligere været i et meget offentligt forhold, og det ønsker hun ikke at prøve igen. Foto: Jonas Olufson

Heftigt

Ifølge Realityportalen forlod parret cocktailbaren og natklubben Dandy sammen, hvorefter de blev fotograferet foran et hvidt stakit.

I blev jo fotograferet sammen om natten. Hvordan var det?

- Det var selvfølgelig heftigt. Jeg synes, det er lidt overdrevet - hvad sker der med paparazzi og så videre, spørger hun og understreger, at hun ikke ønsker at kommentere på hendes formodede forhold mere, end hun allerede har gjort.

Hun vil til gengæld gerne fortælle, hvorfor hun forsøger at værne om sit privatliv i så høj en grad, som det er tilfældet. Det kan spores helt tilbage til tiden med Oliver Bjerrehuus, som hun har tre børn sammen med.

Martin Jørgensen da han dannede par med Eva Harlou. Foto: Mogens Flindt

- Jeg har været i et forhold, som har været ekstremt offentligt i meget, meget lang tid, og det ønsker jeg simpelthen ikke for min værste fjende. Det er alt andet, end hvad jeg vil. Jeg synes, at et forhold netop er privat, siger Gunnvør Vigarsdóttir, der samtidig pointerer, at hun qua sin rolle i TV3-programmet naturligvis ikke lukker ned for alt, der rimer på privat.

- Der kan være nogle ting, man har lyst til at dele engang imellem, men de ting man har lyst til at holde privat, der skal man have lov til det. Jeg er også ansvarlig for tre børn. Jeg har truffet nogle valg i mit liv, der gør, at jeg er i offentligheden, og det står jeg ved, men én ting er, at man kan dele personlige historier. Det betyder ikke, at der ikke er noget, som holdes privat, og det synes jeg er vigtigt at holde fast i.

Den nye sæson af 'Forsidefruer' har premiere torsdag.