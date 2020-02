Vildt beløb: Så meget tjener jeg på en måned

I fem år har realitystjernen og influenceren Irina Olsen kunnet leve af at være influencer og opdatere sine sociale medier.

Men ikke nok med at Irina Olsen lever af at være influencer, så lever hun angiveligt også rigtig godt af det.

Det fortæller Irina Olsen til Berlingske, der den seneste tid har lavet et større tema om netop influencere.

I interviewet løfter Irina Olsen sløret for, hvor meget hun tjener om måneden - udelukkende på sine kampagner som influencer. Hun ønsker ikke at afsløre det præcise beløb, hun tjener, og fortæller, at det kan variere meget.

- Jeg ligger et sted mellem 100.000 og 500.000 kroner, alt efter hvor travl måneden er. Hvis jeg sagde ja til alt, kunne jeg nemt tjene det tidobbelte, men jeg siger ikke ja, hvis ikke jeg har lyst. Det er der ingen penge i verden, der kan få mig til, siger Irina Olsen til mediet.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Thomas Bigum, der er ekspert i sociale medier. Han mener bestemt ikke, at Irina Olsens udsagn er urealistisk.

- Virksomheder vil gerne have synliggjort deres produkter. Irina kan skaffe den synlighed, og derfor er hun penge værd. Ligesom Ekstra Bladet er et medie, der kan skabe annoncører, så har Irina så stort et publikum, at hun fungerer som et attraktivt medie. Ligesom aviser har annoncører, så har virksomheder penge i lommen, som de vil bruge for at komme i lommen på influencere som Irina, siger han til Ekstra Bladet.

- Hos Irina vil man så for eksempel kunne købe en lille, mellem og stor annonce, og så vil hun jo tjene penge i forhold til det. Men i forhold til hendes udtalelse er det omsætningen, hun taler om. Det er ikke det, hun tjener. For det koster at være influencer, og der er udgifter forbundet med det. For eksempel tøj, makeup og lignende. Det er udgifterne, og det gemmer sig jo i udtalelsen, at det her er omsætningen og på den måde ikke, hvad hun tjener. Det er jo ikke overskuddet, der er tale om her, siger eksperten.

Ikke overraskende

- Men hvad tænkte du selv som ekspert, da du hørte det her beløb?

- Det overrasker mig ikke, når man har den følgerskare, hun har. 'Vi Unge' kunne for eksempel også nå ud til mange unge mennesker i 90'erne, og hun kan skaffe lidt det samme publikum i dag. Så jeg er slet ikke overrasket over beløbet. Der er gode penge i at være influencer, og det er bestemt realistisk, at en som hende tjener noget i den retning, siger han og fortsætter:

- Men det her kan jo kun lade sig gøre, fordi der er en masse forbrugere derude, der konsumerer det her og køber de her produkter. Det er realistisk, fordi nutidens forbrugere køber det og ser op til de her influencere, understreger han.

Tjener penge på andre ting

Ud over de penge, hun tjener på at være influencer, består Irina Olsens indtægt af de penge, hun tjener på sit eget makeupmærke og foredrag samt tv-programmet 'The Olsens', som lige nu kører på Dplay. Her kan seerne følge Irina Olsen, hendes mand, dj'en Faustix, og deres lille datter, Alessia.

Og ifølge Irina Olsen går det også ganske godt med tv-satsningen 'The Olsens'.

Det fortalte hun, da Ekstra Bladet mødte hende til Zulu Awards 2020 forleden.

- Vi er lige blevet færdige med at optage sæson et omkring nytår, sagde en glad Irina og fortsatte:

- Det er gået virkelig, virkelig godt, så vi tænker, at folk vil se mere, så det er dejligt, sagde hun videre og teasede dermed for, at de arbejder på en ny sæson.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Irina Olsen, men det har i skrivende stund ikke været muligt.

