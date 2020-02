Vildt billede: - Alt er oversvømmet

Bloggerens have er oversvømmet på grund af det dårlige vejr, der også påvirker familiens hus

Det danske vejr har skabt store problemer for mange i de seneste dage, hvor især dele af Jylland har fået store mængder vand.

Det gør sig gældende i Kolding, og her er Mascha Vang og familien hårdt ramt.

Flere steder i Jylland står områder under vand. Video: Dragan Sljivic, Local Eyes

Det hus, hvor bloggeren bor med sin kæreste, Troels, har en å i baghaven, og på grund af de store mængder vand er den løbet over. Det fortæller hun til Ekstra Bladet.

- Vi har en speciel have i mange niveauer, og nederst har vi en lille repos med nogle havemøbler, hvor man kan sidde. Vi har også et bålsted nederst i haven, der også er meget hyggeligt, men vi kan ikke se noget af det. Vi ved faktisk ikke, om alle vores havemøbler stadig er der, for alt er oversvømmet, siger hun.

Hun er træt af situationen, som hun dog ikke mener, de kunne have gjort noget for at undgå.

- Det er fuldstændig ud over markerne og det hele. Hernede for enden er der stablet sandsække, men det kunne simpelthen ikke holde på det, siger Mascha.

Familien kan ikke gøre andet end at vente på, at vandstanden falder igen.

- Der er ikke andet for. Og så må vi bare håbe, at der er rester af havemøbler dernede, men det ser umiddelbart noget trist ud, siger Mascha, som dog ikke har mistet sit gode humør.

- Vi ønsker os en lille jolle i fødselsdagsgave i år, griner hun.

'Det pisser ind'

Familiens hus ligger på en skrå grund med trapper ned til den nederste del af haven, og derfor kommer vandet ikke op til hjemmet. Her skaber vejret dog et andet problem.

- Det blæser og regner så meget, at det bare står ind i huset. Vi har kopper og skåle til at stå, fordi det regner ind, siger hun og fortsætter:

- Det er så kraftig regn og blæst, der kommer direkte ind fra siden. Det havde vi ikke lige regnet med, men det pisser ind, fortæller Mascha, der skal have folk ud for at kigge på det, når det er muligt.

I øjeblikket krydser familien bare fingre for, at der ikke kommer mere vand.

- Vi har et skur på grunden, der også er indrettet og rigtigt hyggeligt, og vandet er lige under det. Der må ikke komme mere vand, for så bliver det også oversvømmet og ødelagt. Men det tror jeg ikke, at det gør. Jeg tror ikke, der kommer mere, siger Mascha Vang.

Se det vilde billede af haven herunder - bemærk stolpen på begge billeder:

Sådan ser det normalt ud i Mascha Vangs have. Foto: Privat