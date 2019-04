Vildt gensyn: - Jeg er så våd

Den muskuløse hjerteknuser Morten er tilbage i det berømte og berygtede program 'Ex on the beach'

Det er nogen solbrændte, fulde, unge mennesker, man kan opleve, hvis man ser 'Ex on the beach'. I aftenens afsnit ankommer en ny deltager, og hans ankomst skaber en utrolig begejstring blandt pigerne i villaen på Mauritius.

- Jeg har lovet min mor, at være en god fyr i år, men jeg ved jo godt, at det falder til jorden lige så snart, jeg får noget tequila indenbords, siger en kæk Morten i sin introvideo.

Morten har en enkelt ekskæreste i villaen, men han er ikke kun kommet for at hygge sig. Han forventer også noget drama, som han selv kan levere gennem sin ankomst.

- Jeg er her ikke for at finde kærligheden, jeg er her for at score damer i år, siger Morten.

Specielt en af de kvindelige deltagere, bliver som de andre beskriver det 'våd i trussen', når hun hører, hvem den nye gæst er.

