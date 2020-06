Vildt nervøs: Realitybabe får nye bryster

Snart lægger Amanda Mogensen sig under kniven for at få lavet større bryster

Da Ekstra Bladet i november sidste år mødte Amanda Mogensen i forbindelse med den seneste sæson af realityprogrammet 'Ex on the Beach', afslørede hun, at hun havde besluttet sig for at lægge sig under kniven og få lavet større bryster, der skulle være i dråbeform.

Hvornår det skulle ske, vidste hun dog ikke, men nu kan hun fortælle, at drømmen går i opfyldelse 17. juni.

- Jeg er røvnervøs, siger Amanda Mogensen og tilføjer:

- Jeg havde håbet og troet, jeg ikke skulle stå alene med det, så den del er lidt hård, siger hun med henvisning til det nylige brud fra kæresten Nicklaes Olsen.

Se også: Forladt af kæresten: Nu taler hun ud

Indgrebet skal foretages i Danmark. I en tid hvor mange rejser ud for at få foretaget sådanne indgreb, har hun valgt at få det lavet herhjemme, da hun ikke er tryg ved at få det gjort i udlandet.

- Jeg gør det kun for mig og ingen andre. Det er ikke, fordi mine nuværende bryster er grimme overhovedet, men jeg føler bare ikke, de passer til min krop. Jeg har lange ben og noget højde, så jeg gør det, fordi jeg tror, det kan få mig til at hvile mere i mig selv, siger 20-årige Amanda Mogensen og fortsætter.

- Jeg har tidligere sagt, at jeg ville vente til, at jeg havde fået børn, men jeg ved ikke, om jeg bliver ramt af en bus i morgen, så hvorfor vente på noget, jeg kan ordne nu.

Amanda Mogensen får sin drøm om større bryster opfyldt. Foto: Janus Nielsen

Ikke for store

Hun ønsker ikke at oplyse, hvor mange milliliter hun har tænkt sig at få i, eller hvor store de skal være, da hun mener, at det vigtige ikke er tal, men hvordan de ender med at se ud.

- De skal dog ikke være for store. Det skal bare se naturligt ud, og hvis de passer godt til mig, så er det fint.

Se også: Ser kæresten knalde en anden pige: - Det er øv

Amanda Mogensen følges af 135.000 på det sociale medie Instagram, hvor hun i ny og næ har fortalt om sine planer om at udvide frontpartiet. Nu glæder hun sig til at kunne sætte handling bag ordene.

- Jeg har skrevet om det i al den tid, jeg har været en offentlig person, så det kommer ikke som en overraskelse for dem, der har fulgt mig længe. Indtil videre har jeg kun fået positiv respons. Jeg glæder mig, slutter hun.

I weekenden fortalte Amanda Mogensen til Ekstra Bladet, at hun ikke var på jagt efter ny kærlighed efter bruddet med Nicklaes Olsen. I stedet vil hun bruge den kommende tid på at prioritere sig selv.

- Jeg skal bare have Amanda-tid. Jeg skal bare være Amanda, Amanda og kun Amanda, sagde 'Ex on the Beach'-deltageren

Amanda Mogensen offentliggjorde en række grænseoverskridende fotos i maj måned. Se dem her - og læs hvorfor hun valgte at gøre det (+)

Dansk realitybabe med grænseoverskridende fotos