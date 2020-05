Vildt regnskab: Skovler millioner ind

Det går rigtig godt for Mads Mikkelsen, der endnu engang kan fremvise et flot regnskab

Der er ingen tvivl om, at den danske stjerneskuespiller Mads Mikkelsen er en populær herre. Det har især kunnet ses de seneste år, hvor man har kunnet se ham i den ene store, udenlandske rolle efter den anden - blandt andet som skurk i James Bond filmen 'Casino Royal'.

Hans popularitet afspejler sig i den grad også i hans indtægt.

Ifølge det netop offentliggjorte årsregnskab for virksomheden CV3 ApS i 2019, som han og konen, Hanne Jacobsen, ejer, har parret skovlet lige over 20 millioner ind i det seneste regnskabsår med et overskud efter skat på hele 15.229.272 kroner. CV3 ApS tæller Mads Mikkelsens indtægter fra film og reklamefilm.

Ud af de mange millioner lader parret 229.272 kroner stå i firmaet, mens de udbetaler 15.000.000 i udbytte. Udbyttet plejer parret at flytte over i holdingselskabet HM3.Vica ApS.

Senest har 54-årige Mads Mikkelsen blandt andet været aktuel i thrilleren 'Arctic' og dramafilmen 'Polar'. Her ses skuespilleren sammen med sin kone. Foto: Anthon Unger

I lønninger hiver Mads Mikkelsen 598.864 kroner fra CV3 ApS, hvilket svarer til en månedsløn på i omegnen af 50.000 før skat, som der så skal betales almindelig indkomstskat af.

Samtidig udgør den samlede egenkapital i holdingselskabet HM3.Vica Aps intet mindre end 47.170.117 kroner.

Dermed er Mads Mikkelsen god for et klækkeligt millionbeløb.

I regnskabet for 2018 scorede Mads Mikkelsen 29.817.191 kroner på indtjeningsposten og dermed næsten ti millioner kroner mere end i nærværende regnskabsår.

I 2017 lød bruttoresultatet dog 'blot' på 10.376.741 kroner.

Det har ikke været muligt for Ekstra Bladet at få en kommentar fra Mads Mikkelsen til det fine regnskab.