Vildt topmøde i Texas

Der skal sædvanligvis meget til, før de allerstørste sports- og musikstjerner bliver tydeligt imponeret over at møde hinanden.

Alligevel var det præcis, hvad der skete, da frontmand Lukas Forchhammer og trommeslager Mark Falgren fra bandet Lukas Graham mødte den danske Formel 1-stjerne Kevin Magnussen i byen Austin i Texas.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Der var store smil over hele linjen, da Lukas mødte Kevin. Foto: Andy Hone / LAT Images

- Stor oplevelse at møde Kevin Magnussen i Austin, Texas, skriver trommeslageren med kunstnernavnet Lovestick på Instagram, hvor han har lagt et billede op af sig selv og Lukas skulder ved skulder med Magnussen, der er trukket i arbejdstøjet i form af sin køredragt.

Se også: Helt vildt: Lukas i eksklusiv klub

Opslaget er blevet liket flere end 700 gange af kendte såvel som ukendte fans af Graham og Magnussen, og flere bemærker, at det er dejligt at se, at selv de helt store stjerner også kan blive 'starstrucked'.