Ville ramme eks'en: På date med ny mand

Annemette Voss' deltagelse i 'Den store bagedyst' tilbage i 2014 blev på mange måder skæbnesvanger for den 35-årige bagedronning. Ikke nok med at det har ændret hendes karriere fuldstændig, så blev hun også skilt fra sin eksmand, skuespilleren Thomas Voss, samtidig med 'Den store bagedyst'.

- Der er kommet mange ting i kølvandet på 'Bagedysten'. Jeg blev skilt samme dag, som 'Bagedysten' løb over skærmen. Det var synd for os allesammen, men sådan var det. Men på grund af det havde jeg det sådan, at mit liv skulle laves helt om. Jeg droppede alt med arkitekturen, siger Annemette Voss, der er uddannet arkitekt, i mandagens afsnit af 'Til middag hos...', hvor hun er hovedperson.

Se også: Voss afslører: Derfor er der kold luft mellem os

Kort tid efter bruddet mødte hun sin nuværende mand Micky Fridthjof, men i programmet afslører hun, at mødet med ham langt fra var så fint i kanten, som det ellers kunne se ud til.

- Jeg siger ikke, at i krig og kærlighed gælder alle tricks, jeg siger bare, at det hænder. Jeg tænkte egentlig bare, at hvis jeg nu dater en eller anden mand, så kunne mit lille, meget, forsmåede, ynkelige hjerte, der bare lå og græd snot, måske gøre min eksmand lidt jaloux eller sur, og lige i en skilsmissesituation føltes det rart, indrømmer Annemette Voss og fortsætter:

– Det er ikke verdens bedste træk at ønske at gøre nogen jaloux, men jeg tror, det er en ting, som alle der har været i ulykkelig kærlighed kan relatere til, siger hun.

Annemette Voss mødte sin nuværende mand kort efter sin skilsmisse. Foto: Bjørn Jakobsen/Nent Group

Mange lumre henvendelser

I programmet fortæller hun videre, at hun mødte sin nuværende mand på en datingside på nettet.

- Jeg gik på dating (dating.dk, red.), for det var der mange, der havde anbefalet mig at gøre, og det gjorde jeg, og der var mange mænd, der skrev til mig, og det lød noget ala: 'Skal du smage min glasur' eller 'har du lyst til at komme og ælte mine boller?' Der var rigtig mange gode, siger hun med et grin.

Der var dog en særlig henvendelse, som hun valgte at rykke på.

- Jeg fik vel lige 100 henvendelser, og det var bare ud med dem, og så var der en, der skrev, 'du ser sød ud', siger hun om beskeden fra Micky Fridthjof.

- Træk vejret!

Efterfølgende mødtes de til en date på en kaffebar, og de har været sammen lige siden. I 2018 valgte de tilmed at blive gift.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en uddybende kommentar fra Annemette Voss, men desværre uden held.

Se også: Bryder sammen på tv: - Det er pissehårdt