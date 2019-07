Ville under 100 kilo: Sådan går det med mit vægttab

Komikeren Henrik Bruhn ville veje under 100 kilo på sin fødselsdag. Det lykkedes ikke helt, men han er stadig godt tilfreds

Da Ekstra Bladet mødte Henrik Bruhn i januar, var han helt klar i mælet.

Komikeren ville se et tocifret tal, når han gik på vægten på sin fødselsdag 9. juli.

Bruhn blev for alvor kendt i 'Comedy-kuren' i 2008, hvor han i løbet af et år tabte 100 kilo og endte på 94,4 kilo.

Henrik Bruhn fik hjælp af Anders Matthesen til at tabe sig i 'Comedykuren'. Dengang vejede den 47-årige komiker tæt på 200 kilo. Foto: Thomas Lekfeldt

Hans vægttab holdt imidlertid ikke, og i foråret 2018 gik den nu 47-årige komiker på kur igen. I januar vejede han 121 kilo.

Men da Ekstra Bladet talte med ham et par dage før hans fødselsdag, havde han opgivet at nå målet - selvom det var næsten inden for rækkevidde. Lige nu vejer han 105 kilo.

Sådan ser Henrik Bruhn ud i dag. Han mangler stadig 17 kilo for at nå sin drømmevægt. Foto: Privat

Når det så ikke lykkedes, skyldes det ifølge Henrik Bruhn, at han undervejs besluttede at sadle lidt om. Han var nemlig opsat på at få sin fedtprocent ned.

Den var på 45 procent, da han begyndte.

- Det er vigtigt for mig at komme rigtigt i mål. Jeg vejer 105 kilo nu og har en fedtprocent på 32. Det er et ordentligt spring, konstaterer han tilfreds.

- Jeg kunne jo godt lave boksetricket og gå i svedesauna, tilføjer han med et grin men skynder sig at slå fast, at han vil gøre det på den rigtige måde.

Planen er at få et varigt vægttab for første gang nogensinde.

- Mit absolutte hovedmål er at komme til at veje 88 kilo med en normal fedtprocent til nytår, slår han fast.

Blå bog Henrik Bruhn, 46 år. Begyndte sin karriere som festmusiker. Vandt DM i standup i 2003. Blev afsløret for tvivlsomme forretningsmetoder i forbruger-programmet 'Operation X' i 2007. I dag er han entertainer og direktør for en række webshops, der ejes af hans ven. Medvirkede i 'Comedy-kuren' i 2008 og fik efterfølgende en rolle i Erik Clausen-filmene 'Ledsaget udgang' og 'Frihed på prøve' i 2009.

Tæller kalorier

For at nå sit mål tæller Henrik Bruhn kalorier og sørger for at dyrke motion hver dag.

- Jeg har kørt en ikke striks, men fair kur, så jeg har indtaget det antal kalorier, jeg skal indtage resten af mit liv – nemlig 2500 kalorier, forklarer han.

Han har dog hurtigt fået nogle rutiner omkring maden og er derfor ikke nødt til at tælle kalorier hver dag. Og kuren er ikke så striks, at der ikke er plads til lidt udskejelser.

Et par dage før sin fødselsdag havde hans kolleger købt kagemand og brunsviger, og der er plads til, at han kan få et stykke af begge dele. Men, slår han fast ...

- Der er IKKE plads til, at jeg som tidligere bare kan inhalere en fire-fem stykker kage.

Kager var der bestemt ikke plads til, da han gennemførte 'Comedykuren' for år tilbage.

- Jeg havde en måned på 'Comedy-kuren', hvor jeg kun indtog Nupo-pulver, og så er livet ikke værd at leve, har han tidligere fortalt til Ekstra Bladet.

Henrik Bruhn som han så ud efter 'Comedykuren' i 2010. Foto: Bo Nymann/Ritzau Scanpix

Udover at spise sundt sørger Bruhn også for at få motion hver dag.

- Jeg laver powerwalk hver eneste dag. Jeg går seks kilometer om morgenen, og tre kilometer sidst på eftermiddagen, og så bruger jeg min romaskine ved siden af, forklarer han.

Henrik Bruhn har indrettet et træningslokale i kælderen i sit hjem i Kjellerup. Foto: Ernst van Norde

