Vinder milliongevinst i TV2-program

Flere ugers hård kamp i 'Nybyggerne' blev onsdag aften afsluttet.

Her besluttede seerne, at Sunnvá og Martin fra Amager havde klaret det bedst, og parret kan derfor nu kalde sig vindere af et hus til 2,6 millioner kroner i Balle ved Silkeborg.

Vinder 2,6 millioner: Nu skal de selv punge ud

Beskeden modtog parret naturligvis med stor lykke, da programmets nye vært, Christian Degn, udråbte dem som vinderne.

- Jeg tænker, at billederne taler lidt for sig selv, sagde han, efter han havde kåret vinderne.

Sunnvá og Martin var begge i tårer, da de hørte deres navne.

- Jeg er helt i chok. Oh my god. Det havde jeg ikke forventet, lød det på skærmen, da Sunnvá endelig kunne få fremstammet et par ord, mens parret takkede mange gange for stemmerne.

Spændingen var total i minutterne op til vinderkåringen, der foregik live på TV2.

Her var alle fire par mødt op med en række af deres nærmeste, og der var både tårer og nervøse grin, mens seerne fik lov til at sende stemmer af sted på deres favoritdeltagere.

Marianne og Steen, der deltog i 'Nybyggerne' i 2017 fortæller her om reglerne for huset, når man vinder.

Men i sidste ende var det altså Sunnvá og Martins stil, der faldt bedst i seernes smag. Og det var stort for dem.

- Jeg tror ikke, jeg havde drømt om, at vi kunne vinde. I starten gjorde vi det bare for oplevelsen, jublede parret efterfølgende over for TV2.dk, der fulgte med live i minutterne efter sejren.

- Jeg tror, vi skal feste lidt og hygge os. Nyde huset. Vi skal fejre det med vennerne og familien. Så mange vi nu kan være, fortsatte de med henvisning til coronareglerne.

Efter vinder-rusen har lagt sig, venter der nogle finansielle tømmermænd i form af noget af en regning for de nye 'Nybyggerne'-vindere.