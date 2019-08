Virkelig barske scener: 'Sad der et par dage'

- Hvorfor tror du, at 'Forbrydelsen' blev så stor en succes?

- Den var universel i sin historie og i sit dilemma. Den var virkelig godt skrevet og handlede om noget, alle kunne relatere til. Det var spændende, at man havde gjort noget ud af, hvordan det påvirker folk, hvis der sker en forbrydelse. I starten tænkte vi, at det var kamikaze med 20 afsnit for at finde en morder, men det blev jo meget spændende.

- Hvad kunne du bedst lide ved at spille Theis?

- Han var en type, som førhen havde været slem men virkelig forsøgte at leve et civiliseret liv. Da han så bliver stillet over for nogle barske ting, dukker den gamle måde at håndtere tingene på op i ham igen.

- Det var interessant at lave sådan et menneske, der sloges med sine urinstinkter. Det var også skræmmende at bruge så lang tid på at spille én, der var i sorg, men det var mere givende end noget andet, jeg har lavet som skuespiller.

Lige nu er Bjarne Henriksen optaget af sommeren, men han skal snart i gang med en ny serie for DR, der har premiere næste efterår. Foto: Jens Dresling

Bjarne Henriksen 60 år

Spillede faderen Theis Birk Larsen i DR's 'Forbrydelsen'

Kendt fra en række danske film og tv-serier

Uddannet fra Statens Teaterskole i 1990

Privat danner Bjarne Henriksen par med Anja Vang Kragh.

- Hvad betød rollen for din karriere?

- Det har altid en stor betydning at lave noget, der er blevet godt modtaget og set af mange. Det var jo starten på hele den her 'Nordic Noir'-ting, der har kørt en bølge af efterfølgende. Det betød også, at der var mange i andre lande, der virkelig var vilde med serien. Det kunne jeg også mærke personligt. Jeg har været ud at lave en del spændende ting på grund af ‘Forbrydelsen’.

- Hvordan var sammenholdet?

- Vi græd ikke hele tiden. Det blev en stor oplevelse at lave det sammen. Man kom til at arbejde i dybden, og det kunne mærkes. At man også lidt tog tingene med hjem. Hvis man havde lavet virkelig barske scener, kunne det godt sidde et par dage.

- I vidste ikke engang selv, hvem morderen var - hvordan var det at arbejde sådan?

- Efterhånden blev vi også lidt bange for, hvem af os det kunne være. Vi fik det først at vide før de sidste to episoder. Det var præmissen. Der var ikke andet for end at sige okay og se, hvad der skete. Så måtte man bare stramme op.

Privat danner Bjarne Henriksen par med Anja Vang Kragh. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Hvad laver du i øjeblikket?

- Jeg er med i en ny DR-serie. Den er på otte afsnit, og vi afslutter med at optage næste forår. Den vil rimeligvis udkomme i efteråret 2020. Det må siges at være drama, grænsende til thriller. Derudover nyder jeg sommeren og holder ferie. Vi starter med at optage til august.

Tre serier jeg selv kan li'

1. 'Edderkoppen'

Foto: Jyllands Posten

- Den fik noget eventyr over sig og var flot lavet. Der gik man til den med det hele. En lidt underkendt serie. Godt lavet og godt spillet.

2. 'Forbrydelsen'

Foto: Tine Harden/Ritzau Scanpix

- Den var ret nyskabende og turde tage en historie og holde den oppe i 20 afsnit. Der var ikke mange, der havde troet, man kunne holde spændingen.

3. 'Rejseholdet'

Foto: Ulla Voigt/DR

- Det var næsten sande historier, man havde gjort lidt ved. Det blev spændende og foregik også i forskellige dele af landet. Det var ret fedt.