Viser formerne frem: - Jeg har intet imod at vise hud

De fire kvinder, der starter med at flytte ind i tredje sæson af 'Ex on the Beach', skuffer bestemt ikke

Det kvindelige startcast i den nye sæson af 'Ex on the Beach' er ikke bange for at vise formerne frem.

Men hvem har egentlig den bedste røv i den græske villa?

Deltagerne stillede op til foto, da Ekstra Bladet mødte de otte, der starter med at flytte ind og sætter sæson 3 af reality-programmet i gang med et brag.

Og kvinderne, de er ærlige, fremme i skoene og ser godt ud - hvis de selv skal sige det.

Du kan nederst i artiklen stemme på den kvinde, du synes har den bedste bagdel.

Du kan stemme på, om det er Julie, Sasja, Tessie eller Line Maria, der har den bedste bag, nederst i artiklen.

Tessie Skovly, 22 år, Tilst

Blufærdig og Tessie kan ikke indgå i samme sætning.

- Jeg har intet imod at vise hud, og jeg ved, det tiltrækker følgere, og jeg ved, at folk godt kan lide at kigge på det, og så kan jeg godt lide at kigge på mig selv.

Hendes krop er helt naturlig, men hun drømmer om at komme under kniven og få lavet om på sin næse og få større læber.

Sasja Nielsen, 20 år, Aarhus

'Hende med røven' er Sasjas øgenavn i bylivet i Aarhus, og hun er da også selv godt tilfreds med sit bagparti.

- Jeg har det absolut fint med min numse. Jeg er ikke den tyndeste pige på to ben, jeg er bestemt heller ikke tyk. Men jeg har det godt med mine former, og jeg synes, at mine former klæder mig.

- Min numse er naturlig. I got it from my mama.

Julie Frederikke Jørgensen, 20 år, Ishøj

Julie tror ikke selv på, at hun kan vinde i en booty-konkurrence mod de tre andre kvinder.

Hun er ikke typen, der gider dulle sig op, og hun spiller mere på sin humor og bramfri attitude end på sit udseende, når hun skal score.

- Det første, fyrene lægger mærke til ved mig, er, at jeg ikke er typen, der bare kigger efter dem. Jeg kan bare gå forbi en fyr og sige 'hvad så der'. Det bliver de fanget af.

Line Maria Busk, 22 år, Aarhus

Selvtilliden mangler ikke noget hos Line Maria, der blandt venner går under navnet LM.

Hun elsker at feste og har da også tænkt sig at give den gas i 'Ex on the Beach'-villaen.

- Alt, hvad jeg gør på et dansegulv, ser skidegodt ud, og jeg er da toptrænet i at lave lapdances. Jeg har faktisk danset for Suspekt. Så den her popo skal også svinges lidt.

Ex on the Beach Ekstra Bladet var inviteret til Grækenland af Discovery Networks Danmark, der står bag 'Ex on the Beach' herhjemme.