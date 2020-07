Viser hudløst ærligt billede: - Mega grænseoverskridende

Tilbage i april i år væltede konfettien ned over 29-årige Sara Schultz Giversen, da det stod klart, at hun nu kunne kalde sig vinder af 'Masterchef' 2020.

Det var dog ikke kun hendes evner i køkkenet, som folk bemærkede undervejs i madkonkurrencen. Her havde mange nemlig også en mening om hendes udseende, blandt andet at hun brugte for meget makeup og så ud til at have fået lavet flere kosmetiske operationer.

I et nyt opslag på Instagram fortæller Sara Schultz Giversen nu, at hun i lang tid har kæmpet med ikke føle sig god nok og har været meget bevist om at se 'perfekt' ud.

Men det skal være slut nu. På Instagram har hun derfor delt et billede helt uden makeup.

'Jeg synes, det er et vanvittigt grænseoverskridende billede at lægge op og har aldrig vist mig uden makeup her på Instagram. Det er vildt, hvordan sådan nogle ting stadig kan være grænseoverskridende i en alder af snart 30 år. I bund og grund handler det jo om at slippe kontrollen og acceptere ikke altid at være det 'perfekte' - for hvad er det 'perfekte' i grunden?', skriver hun og fortæller, at det har været en udfordring for hende at slippe kontrollen i forbindelse med sin deltagelse i 'Masterchef 2020'.

Her ses Sara Giversen helt uden makeup. Foto: Privat

'Man vidste jo ikke, hvordan billederne blev, når fotografen tog et billede, eller når vi filmede, hvordan vi ville se ud. Det var en kamp indeni. Men hvor er det dog åndssvagt. Gid man kunne overbevise sig selv om det noget mere. Det handler jo bare om at acceptere sig selv - det burde alle. Men det her er Sara uden makeup, morgenhår og masser af fregner', skriver hun til billedet.

Meget følsomt emne

Til Ekstra Bladet fortæller Sara Schultz Giversen, at det er et meget følsomt emne for hende, og at det har krævet mod og overvejelse at dele billedet.

- Jeg har altid kæmpet for at se godt ud, og jeg har altid haft et skjold oppe omkring mig. Derfor har jeg været mega nervøs for at dele det her billede. Men jeg har det rigtig godt med det nu, og det er forløsende. Især fordi folk har taget så godt imod det. De skriver, at jeg ser godt ud - også uden makeup - og at jeg bare skal fortsætte med at være mig, og det er jo bare dejligt, siger 'Masterchef'-vinderen.

Ifølge Sara Schultz Giversen har det været en lang proces for hende at nå dertil, hvor hun kan vise sig frem uden makeup.

- Jeg vil gerne vise, at der er mere bag det, end hvad man ser på tv. Jeg fik jo rigtig meget høvl under Masterchef for at have for meget makeup på, og jeg synes, det var vildt, at man ikke kan blive accepteret, uanset hvordan man ser ud. Hvorvidt man bruger makeup eller ikke makeup, siger hun.

De tre finalister i 'Masterchef 2020' - Isabella, Nanna og Sara. Foto: TV3

Sara Schultz Giversen fortæller, at det at være med i Masterchef har rykket hende rigtig meget på det personlige plan.

- En af grundene til, at jeg ikke har meldt mig til Masterchef før, er, at jeg har været nervøs for, hvordan jeg så ud. Jeg ville gerne opretholde det her skjold, men det kan man ikke i Masterchef, hvor man er under et så stort pres. Man bliver presset, og man er nødt til at smide skjoldet, uanset hvor meget man forsøger noget andet, siger hun og fortsætter:

- Det har udviklet mig rigtig meget som person. Mere end det har gjort fagligt. I dag er jeg blevet meget bedre til at hvile i mig selv og kan sagtens gå tur med min hund eller ned og handle i joggingbukser eller uden makeup. Det havde jeg meget svært ved før.

Sara Schultz Giversen håber, at hendes opslag kan være med til at inspirere andre, der har det på samme måde som hende selv.

- Jeg vil gerne inspirere andre og sige, at de skal huske, de er perfekte, som de er, og så synes jeg, det er vigtigt at sige, at alle skal behandles ordentligt. Uanset hvordan de ser ud.