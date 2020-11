Viser imponerende vægttab: Nu bliver hun lagt for had

Nanna Boje Carlsen, der blev et kendt ansigt i det danske land, da hun i år nåede hele vejen til finalen i 'Masterchef', har gennemgået en massiv udvikling på det seneste.

'Masterchef'-finalisten, der lige nu er aktuel i 'Masterchef Jul', har nemlig gennemgået et imponerende vægttab, og på bare tre måneder har hun tabt hele 12 kilo.

I dag ser Nanna Boje Carlsen derfor helt anderledes ud, end når hun toner frem på skærmen på TV3 i 'Masterchef Jul'.

- Jeg har det meget dårligt med at se tilbage på, hvordan jeg så ud i 'Masterchef Jul', siger hun til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Jeg arbejder jo i restaurationsbranchen og på grund af corona var der lang tid, hvor jeg ikke var på arbejde. Der kom coronakiloene virkelig til mig. For jeg gik pludselig derhjemme, bevægede mig ikke, og jeg spiste bare derudaf, siger hun og tilføjer:

- Når man ser sig selv i spejlet hver dag, kan man ikke altid se det. Men det gik op for mig, at jeg ikke havde det godt med mig selv. Jeg havde det virkelig skidt i min krop, og jeg havde brug for at komme i gang, men kunne ikke finde energien til det.

Heldigvis fik Nanna Boje Carlsen stor støtte fra sin kæreste, der opfordrede hende til at få gjort noget ved det, og 'Masterchef'-finalisten valgte derfor at investere i en personlig træner og en vanetræner.

Nanna havde det ikke godt med sig selv, da hun medvirkede i 'Masterchef Jul'. Foto: Nent Group Danmark

Meget bedre

Det har i den grad båret frugt, og det har resulteret i, at tallet nu er meget mindre på badevægten.

- Jeg har det tusinde gange bedre i min krop nu. Det der med at kunne gå hele vejen op ad en trappe uden at være ved at dø af at være forpustet - det er skønt, og jeg har meget mere energi og livslyst, siger Nanna Boje Carlsen, der fortsætter:

- Jeg har fået hjælp til at komme i gang med motion og til at stoppe med at spise mine følelser væk. Det har oftest været den nemme måde at blive glad på for mig. Derfor har jeg også overspist meget tidligere. Det er slut nu.

Der er sket en del med Nanna, siden hun medvirkede i 'Masterchef Jul'. Foto: Nent Group Danmark/Privat

Grimme beskeder

Det er dog ikke alle, der har taget lige godt imod Nanna Boje Carlsens vægttab. På de sociale medier har hun i den seneste tid fået mange grimme beskeder i kølvandet på, at hun har delt sine tanker om sit vægttab.

- Der er mange, der har rakket mig ned for at sige, at jeg ikke elsker min krop, som den er. Det stak helt af med beskeder i min indbakke fra kropsaktivister forleden, og her var mange sure og sagde, at jeg ikke var et ordentlig forbillede, fordi jeg ikke elsker mig selv, uanset hvordan jeg ser ud. Det, synes jeg, er meget dobbeltmoralsk, siger Nanna Boje Carlsen og fortsætter:

- Jeg er faktisk rigtig ked af alle de her beskeder. Flere har for eksempel skrevet, at de er bange for, at jeg mister min personlighed. Men skal jeg være tyk for at være mig? Det er folk, der ikke kender mig, men fordi de har set mig på tv, synes de, de kan tillade sig at skrive, og så føler jeg mig forkert, selvom jeg egentlig er vildt stolt af mit resultat, og det er ikke fair.

