Viser ny kæreste frem for første gang

I april måned sidste år blev det på dramatiske vis offentliggjort, at 'Den store bagedyst'-deltageren Ditte Julie Jensen skulle skilles.

Hendes mand - nu eksmand - Marck Topgaard, lagde en video ud på Instagram, hvor han smed sin vielsesring i skraldespanden.

Siden har den dygtige amatørbager og driftige iværksætter ikke lagt skjul på, at det var barskt at blive skilt og ikke mindst hårdt at undvære sine to børn, når de var hos deres far.

Men siden er 'Bagedyst'-darlingen i den grad begyndt at smile igen, for hun har nemlig fundet kærligheden på ny. Hun har dog indtil videre gået meget stille med dørene i forhold til sin nye flamme og har endnu ikke haft ham med på den røde løber.

Nu viser hun dog ham frem for første gang på sin Instagram-profil og afslører, at hendes kæreste er iværksætteren Joakim Skak.

Tidligere onsdag mødte Ekstra Bladet Ditte Julie Jensen på Hotel D'Angleterre i forbindelse med lanceringen af skuespiller Claire Ross Browns nye tøjkollektion. Her kom hun alene og havde altså ikke sin kæreste under armen, men hun satte gerne et par ord på, hvorfor hun indtil nu har holdt ham for sig selv.

- Det går rigtig godt. Han var ikke inviteret i dag, men vi skal til galla i aften sammen, så jeg viser ham frem i aften. Vi har bare haft brug for at have sådan en periode, hvor han skulle møde mine børn, og vi skulle finde ud af, hvordan og hvorledes det hele skulle være. Så vi har jo kendt hinanden i et år, men som venner, og vi har aldrig tænkt... At det kom lige pludselig tror jeg lige, at vi begge to har skullet sluge og mærke efter nede i maven. Jeg har egentlig ikke haft travlt med at dele det. Jeg har heller ikke lyst til, at det skal være sådan en ting, sagde hun med et smil.

Lige ved og næsten

Ifølge Ditte Julie Jensen har de nydt at lære hinanden bedre at kende, uden at deres forhold har været kendt i medierne.

- Jeg tror, at han er sådan lidt: 'Det er jo bare min kæreste'. Men hun er så bare lidt offentlig. Jeg vil mega gerne have ham med, for jeg vil gerne dele oplevelserne med ham. Jeg vil gerne være sammen med ham, og jeg vil også gerne have lov til at gøre det (rød løber, red.) med min kæreste, og vi har også nogen gange været lige ved. Men det har været for tidligt. Jeg skulle lige være i det selv. Det er stadig nyt, men samtidig har man bare lyst til at råbe: 'Se ham. Han er så sød' til hele verden, fordi man er glad og nyforelsket, sagde hun med et smil.

Ditte Julie Jensen og kæresten bor endnu hver for sig, og sådan bliver det ved med at være for nu.

- Han bor i Jylland, så der er langt til Aalborg. Og sådan skal det blive et godt stykke tid endnu. Det er også det, der gør, at det forbliver spændende, sagde hun og fortsatte:

- Der går en flyver. Det er hurtigt. Han bor tæt på Aalborg Lufthavn. Jeg bor tæt på Kastrup Lufthavn. Så det er egentlig helt okay, og han har mega meget arbejde i København, fordi han er selvstændig ligesom mig, så han er her rigtig ofte. Det fungerer rigtig fint. Det er vidunderligt. Det er dejligt, og så kan man også savne hinanden lidt.