Viser ny kæreste frem for første gang

Det var en storsmilende Camille Nederby, der onsdag aften indtog den røde løber i Big Bio i Københavns Nordhavn i forbindelse med gallapremiere på filmen 'The Gentlemen'.

Her havde realitydeltageren, der især er kendt fra 'Paradise Hotel', nemlig sin nye kæreste under armen, og det var første gang, at hun viste ham frem i offentligheden.

Tv-kendis afslører: Har scoret ung fyr

- Så var det tid. Nu er vi jo officielt kærester og har fået titel på. Det har vi været tre måneder om. Der skulle lige gå lidt tid, før jeg viste ham frem, sagde Camilla Nederby med et stort smil.

Camilla Nederby lagde ikke skjul på, at hun er meget glad for sin Noah, da de to kom på den røde løber. Foto: Mogens Flindt

Den 28-årige realitydeltager kunne samtidig fortælle, at hendes kæreste hedder Noah Brogaard, og at han arbejder som personlig træner og model.

Også Camilla Nederby arbejder som personlig træner, men det er ikke den vej, de har mødt hinanden.

Paradisoer slår igen: De snakker lort

- Vi kender hinanden igennem Instagram. Jeg skrev til ham, fordi han var så flot, og så er det bare gået videre derefter, sagde Camilla Nederby, der fortsatte:

- Vi er så glade, og vi er meget forelskede.