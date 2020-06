Viser stort vægttab

Den tidligere 'Paradise Hotel'-deltager Nadialine Von Bach, der deltog i programmet i 2010, har siden oktober sidste år gennemgået en imponerende forvandling, hvor kiloene er raslet af.

Efter en dårlig periode i hendes liv, hvor hun både slog op med kæresten gennem otte år, musikeren Maryann Cotton, og hurtigt kastede sig ud i et nyt forhold, som hun set i bakspejlet ikke var klar til, viste vægten på den engang så trimmede krop pludselig 78 kilo. En væsentlig stigning i forhold til de 60 kilo, hun ideelt set gerne vil ligge på.

- De to sidste år har ikke været sjove for mig. Udadtil har jeg haft det godt, men de ting, man ikke deler på sociale medier, er jo, at jeg ikke har været glad. Jeg har ikke været i harmoni med mig selv, siger Nadialine til Ekstra Bladet om årsagen til vægtstigningen.

I et hudløst ærligt opslag på Instagram har hun valgt at vise sig frem, da maven var allerstørst, og hun var allermest sårbar.

(klik på pilen til højre på billedet for at se før-billede)



Masser træning

De seneste ni måneder har hun derfor trænet ofte. I de første tre måneder det fem til seks gange om ugen med hjælp fra en personlig træner og fokus på styrketræning, cardio og ikke mindst kosten. Det har givet pote.

- Jeg har tabt 12-13 kilo, det svinger lidt, men i hvert fald 12. Det er sindssygt. Jeg kan passe bukser, jeg har kæmpet med at få over mine hofter eller med at få lukket. Jeg kan pludselig passe tøj, jeg ikke har kunnet passe i meget, meget lang tid, siger hun og fortsætter:

- Jeg vil ikke skabe et billede af, at man skal være tynd for at være glad, men det er noget, jeg gør for mig selv. Mit første mål var at komme under 70 kilo, og nu vejer jeg 65-66 kilo. Jeg vil gerne ned på 60 kilo.

Åbner op om brud: Jeg bliver egoistisk

Grænseoverskridende

Hun har undervejs i processen fundet ud af, at det vigtige ikke er, hvad der står på vægten, men det billede hun ser, når hun kigger sig i spejlet. At vise førbilledet frem for sine 16.000 følgere på Instagram, var en forhindring, hun skulle tage sig mod til.

- Det var grænseoverskridende. Jeg står jo halvnøgen og kigger ind i et spejl, imens jeg tænker, at det skal være et billede, jeg kigger på, når jeg har nået mit mål. Det har været grænseoverskridende, men også en lettelse at vise det. Måske jeg kan inspirere nogen og give dem det sidste skub, de har brug for, siger hun.

Nadialine Von Bach som hun ser ud i dag, hvor hun atter hviler i sin egen krop. Foto: Privat

I forbindelse med transformationen har hun lært sig selv, at det er okay, hvis hun 'synder' lidt. Så længe der er balance i det samlede kalorieregnskab.

- Jeg vil gerne have en sund livsstil, hvor man stadig kan leve, og det hele ikke bliver begrænsninger. For mig handler det mere om følelsen af at være sund, i harmoni med mig selv og at føle mig godt tilpas. Det gør jeg allerede nu, men jeg vil gerne lige smide det sidste, griner hun.

I sidste måned vakte 'Ex on the Beach'-deltageren Amanda Mogensen opsigt ved at vise sig frem i en billedserie, som hun selv kaldte 'grænseoverskridende'. Få hele historien og se de opsigtsvækkende billeder her (+)