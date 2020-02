Viser vild krop efter fødsel

Det er ikke til at se, at Claudia Rex for kort tid siden har født

Det er kun seks måneder siden, at den tidligere 'Vild med dans'-stjerne og hendes ægtemand, Pelle Emil Hebsgaard, blev forældre til deres første fælles barn, da de bød en lille søn velkommen til verden.

Da Ekstra Bladet mødte parret på den røde løber til Zulu Awards 2020, var det dog ikke til at se, at Claudia Rex for nylig har født.

- Det er bare yoga og god, sund mad, sagde Claudia Rex med et grin, da hun blev spurgt til, hvordan hun så hurtigt har tabt sine graviditetskilo.

- Jeg har været opmærksom på, hvad jeg har spist lige fra starten af. For jeg ved, at når man er gravid, så får man 'cravings', og jeg har ikke spist perfekt hele tiden, men jeg har været opmærksom på, hvad jeg har taget ind, sagde hun videre.

En masse træning har dog også været medvirkende til at holde Claudia Rex i topform.

- Jeg begyndte jo at træne, så snart jeg kunne, og jeg havde ikke den perfekte graviditet, og jeg havde langt fra den perfekte fødsel, så jeg tror ikke, jeg havde en fordel frem for andre - tværtimod. Der har bare været opmærksomhed på sundhed, sagde hun videre.

Forleden viste Claudia Rex også sin flotte efterfødsels-krop frem på sin Instagarm-profil.

Her delte hun et billede, hvor hun står i bikini sammen med sin søn, som hun er til babysvømning med.

Du kan se billedet herunder:

Væltede ind med reaktioner

Billedet affødte hurtigt et væld af kommentarer.

'Ser du sådan ud til babysvømning', skrev 'Vild med dans'-kollegaen Silas Holst.

'Miss hot mommy', skriver sangerinden Szhirley, mens flere andre giver udtryk for, at de er imponerede over Claudia Rex' krop:

'Den der krop er fandeme unfair at møde op til babysvømning med', skriver en.

'Det burde være forbudt at se så godt ud, når man har født for seks måneder siden', skriver en anden.

Her ses Claudia Rex sammen med sin mand og komikeren Jonas Schmidt. Foto: Anthon Unger

Claudia Rex selv er overrasket over de mange reaktioner, hun har fået på billedet.

- Det fik lidt mere opmærksomhed, end jeg lige havde troet. Men folk har skrevet søde kommentarer, sagde hun med et grin på den røde løber.

- Går du til babysvømning i den der? Det kan jeg bekræfte, at hun gør, sagde Pelle med et grin.

- Ja, jeg havde ikke lige tænkt over, at man skulle have noget bestemt på til babysvømning, eller at jeg skulle ud og købe nyt badetøj, grinede Claudia Rex, der allerede er tilbage til sit job som radiovært .

- Jeg er i fuld gang med arbejdet igen. Det er dejligt lige at komme i gang med at arbejde igen, og han er jo hjemme hos sin far, så han er tryg i de timer, jeg er væk, sagde hun med et smil.

- Hvordan går det med den lille ny?

- Det går rigtig dejligt. Han er bare en helt almindelig standard-baby på den helt almindelige måde. Han gør os lykkelig, og det er jo det, det hele handler om.