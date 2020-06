Viser vildt vægttab

Den seneste tid har Christina Siguenza kendt fra 'Årgang 0' tabt et stort antal kilo, og det har givet hende mod til igen at gå på stranden iført badetøj

Christina Siguenza, som man i mange år har kunnet følge i 'Årgang 0', har i den seneste tid gennemgået et flot vægttab.

Lørdag tog hun så et grænseoverskridende skridt, da hun iførte sig en badedragt og tog en tur til stranden. Det fortæller hun på Instagram, hvor hun har delt en række billeder fra turen.

'Men dette er en grænse, som jeg skulle overskride, og næste grænse er så at stå i en bikini,' skriver hun blandt andet til billedet.

- Jeg lider af tvangstanker

Hun fortæller, at vægten i øjeblikket ligger midt i 70'erne, men det er ikke altid, at hjernen kan forstå, at kroppen nu er 22 kilo lettere.

'Det løse hud pynter heller ikke, eller alle de 'tigerstriber', man har - tænker man. Men accepten af, at man har de naturlige folder, der afspejler, at kroppen har været brugt i snart 40 år samt 'mor-kroppen' er for at blive, der er jeg på en måde nået,' skriver hun og fortsætter:

'Men derfor, kan det stadig være en balancegang for mig af og til at være i forfængeligheden. Det forsvinder nok aldrig, men jeg øver mig på, at fortælle mig selv, at være stolt af min krop og hvad den har opnået, og at elske mig selv. Vi ser ud som vi gør og ingen er absolut perfekte - INGEN.'

Christina Siguenza er til daglig sygeplejerske, og hun understreger i opslaget, at hun først og fremmest har tabt sig af sundshedsmæssige årsager - og dernæst på grund af forfængelighed og selvtillid.

Se også: Sådan smed jeg 11 kilo på to måneder

Herunder kan du se en række billeder fra Christina Siguenzas strandbesøg:

Vil inspirere andre

Til Ekstra Bladet fortæller 'Årgang 0'-moren, at det var en grænseoverskridende oplevelse for hende at gå på stranden i badedragten - nu 22 kilo lettere.

- Egentlig var det hele okay, men jeg fandt mig selv veksle imellem den gode tilstand, som jeg ønskede. Og de gamle tanker, som kan holde en tilbage. Ofte kom det til udtryk ved, at jeg rettede på badedragten. Sad den nu rigtigt alle steder, siger hun til Ekstra Bladet.

Ifølge Christina Siguenza er der en særlig grund til, at hun har valgt at dele ud af sin egen kamp mod kiloene på sine sociale medier.

- Sidste år i august fik jeg nok. Min vægt var højere end nogensinde, og jeg følte, jeg ramte punktet 'nu var det nok'. At træffe en beslutning tager et splitsekund, men at nå frem til beslutningen kan tage rigtig lang tid. Jeg havde en drøm om at dokumentere rejsen. Så andre kunne finde inspiration til at gøre det samme. Og sådan begyndte det, siger hun og fortsætter:

- Der er masser af eksponering af det polerede ideal på de sociale medier. Det er ikke svært at finde dem, der lykkedes. Dem der træner ofte. Dem der har den rigtige vægt. Men jeg forsøger at inspirere dem, der ikke kom afsted i går. Dem som sofaen vandt over. Dem der ligesom mig har ar og skavanker fra at føde børn og leve livet. Dem som også søger skønheden i det uperfekte. Jeg vil give et puf i rumpen til dem, som holder sig tilbage.

Christina Siguenza fortæller, at hun har fået mange positive reaktioner i kølvandet på sit opslag.

I sidste måned vakte 'Ex on the Beach'-deltageren Amanda Mogensen opsigt ved at vise sig frem i en billedserie, som hun selv kaldte 'grænseoverskridende'. Få hele historien og se de opsigtsvækkende billeder her (+)